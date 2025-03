DHL auf 13-Monats-Hoch - 'Vorsichtiger Ausblick schon erwartet'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Logistikkonzern DHL hat die Anleger am Donnerstag mit Zahlen und Ausblick euphorisiert. Die Aktien setzten ihren Aufwärtstrend fort: Mit einem Kurssprung auf 43,77 Euro erreichten sie schon in der ersten Handelsstunde den höchsten Stand seit 13 Monaten. Zuletzt behaupteten sie ein Plus von 10,2 Prozent auf 42,73 Euro, was immer noch für die Dax -Spitze ausreichte. Im Kielwasser von DHL zogen auch andere Branchentitel wie DSV , PostNL und Bpost etwas an.

Der operative Ergebnisrückgang (Ebit) im vergangenen Jahr fiel nicht ganz so stark aus, wie von Analysten befürchtet. Die überraschend gute Entwicklung im Schlussquartal sei vor allem dem Expressgeschäft zu verdanken, betonte unter anderem Cristian Nedelcu von der Schweizer Großbank UBS. In geringerem Maß dazu beigetragen hat laut Goldman-Experte Patrick Creuset das E-Commerce-Geschäft. Auch der freie Barmittelfluss fiel besser als von Experten erwartet aus.

2025 rechnet DHL nur mit einer mäßigen Erholung im Tagesgeschäft. Das Unternehmen kündigte zudem ein milliardenschweres Kostenprogramm mit konzernweiten Sparmaßnahmen an sowie den Abbau von 8.000 Jobs im deutschen Post- und Paketgeschäft.

Wie von ihr erwartet, habe der Konzern sich Jahresziele gesetzt, die er auch in einem unsicheren Geschäftsumfeld für erreichbar halte, schrieb Analystin Alexia Dogani von der US-Bank JPMorgan. Zudem sollten die zeitliche Verlängerung und Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms am Markt positiv aufgenommen werden, so Dogani weiter.

Auch Andy Chu von der Deutschen Bank hält den Ausblick des Logistikers für realistisch. Zur Barmittelentwicklung, die viele Jahre ein Negativfaktor für die Anleger gewesen sei, merkte er an, dass DHL selbst in einem schwierigen Umfeld die angepeilten 3 Milliarden Euro erreichen und einen großen Teil davon an die Aktionäre ausschütten könne. Zudem sei die Aktie nicht teuer./gl/lew/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur DHL Group Aktie Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,60 % und einem Kurs von 42,69 auf Tradegate (06. März 2025, 12:14 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der DHL Group Aktie um +3,22 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +13,40 %. Die Marktkapitalisierung von DHL Group bezifferte sich zuletzt auf 51,24 Mrd.. DHL Group zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,8500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,9100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 40,44EUR. Von den letzten 9 Analysten der DHL Group Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 36,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 49,00EUR was eine Bandbreite von -15,53 %/+14,97 % bedeutet.