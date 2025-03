ROUNDUP Neuer Bundestag konstituiert sich am 25. März Der neu gewählte Bundestag kommt am 25. März - gut vier Wochen nach der Bundestagswahl - um 11 Uhr zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Das vereinbarte der Vorältestenrat des Parlaments in Berlin, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr. …