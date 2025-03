Siltronic auch unterm Strich mit deutlichem Gewinnrückgang

Friseuse schrieb 19.02.25, 07:50

Immerhin gibt es den wundersamen Anstieg nach dem Sack&Aschekonsens für den Jahresanfang 2025



Die Beschreibung von Andre Tiedje "Bodenständigkeit der Welle 2 im Auge behalten und analysieren" kombiniert den scheinbar sinnlosen Anstieg jetzt mit dausend später. Die Idee falsifiziert sich nicht in weiter abstürzenden Kursen.



Fundamental hat das Unternehmen das Zeug für extreme Kurse jetzt unten und bei einer anderen Nachfragewelt oben, jetzt ist die Produktionskapazität zu hoch für gute Gewinne und vielleicht schnorchelt sich der Markt unerwartet zyklisch sich bald was positiv aus? Für den Moment sieht der ganze Investitionszyklus der Branche schlecht aus, nicht nur Siltronic. Dabei steht strukturelles Wachstum aus diversen Megatrends, das kann auch praktisch werden.



Die wesentliche Leistung einer Siltronic für Aktionäre ist jetzt die Vorarbeit für spätere Ernte, die nicht einfache Resilienz auf die sich unerwartet ziehende Nachfrageschwäche. Quasi fliegt sich hier ein schwarzer Schwan aus.



Vierstellig ist nicht viel in einem positiven Umfeld, zweistellig ist Ausdruck von einer Sortierungs- und Unsicherheitszeit. Dazwischen liegen satt Bestätigungsmöglichkeiten fundamental und auch in den Vorstellungswelten einer Elliott-Wave-Theorie, die dürfen dann auch kommen.



Der Traum von einer anderen Welt kann was werden, auch in der Realität. Auch der Weg der Vervielfachung wird Schritt für Schritt gehen, es ist interessant und ein Plan ist besser als Ahnungslosigkeit. Von daher lasst uns am Thema bleiben, im Mainstream und in Kursen ausgetraurigt ist ein idealer Boden für Kurse. Alle Sinnlosen waren raus und jetzt schauen wir ob sich die Sinnlosigkeit wirklich neu nährt.