Heizkessel-Explosion bei Continental in Hannover.

HANNOVER (dpa-AFX) - Bei der Explosion eines Heizkessels beim Autozulieferer und Reifenhersteller Continental ist in Hannover ein Mensch leicht verletzt worden. Sechs weitere Menschen wurden vom betriebsärztlichen Dienst untersucht, wie ein Sprecher der Unternehmenssparte Contitech mitteilte. Warum der Heizkessel in dem Gebäude im Norden der niedersächsischen Landeshauptstadt explodierte, war zunächst unklar.

Auf Bildern waren gesplitterte Fensterscheiben in der sechsten Etage des Gebäudes zu sehen. Auch Fassadenteile sind herausgebrochen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Laut Anwohnern gab es demnach am Vormittag einen lauten Knall. Die Feuerwehr sicherte den Einsatzort unter anderem mit zwei Drehleitern ab. Die anliegende, mit Glassplittern bedeckte Straße ist voll gesperrt. Wegen der möglichen hohen Anzahl an Verletzten hatte die Feuerwehr zunächst einen sogenannten Massenanfall an Verletzten ausgelöst - ging also von zahlreichen Verletzten aus./xma/DP/mis

