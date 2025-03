Wirtschaft sollte 2025 mehr in industrielle Cybersicherheit investieren

Düsseldorf (ots) - Jan Wendenburg, CEO von ONEKEY: "Die Industrie sollte

sicherstellen, dass die Software in ihren vernetzten Geräten, Maschinen und

Anlagen auf dem neuesten Stand ist, um Hacker abzuwehren."



Die deutsche Wirtschaft sollte 2025 mehr in ihre industrielle Cybersicherheit

investieren", sagt Jan Wendenburg, CEO des Düsseldorfer

Cybersicherheitsunternehmens ONEKEY. Er bezieht sich dabei auf eine Studie aus

dem letzten Jahr ("OT+ IoT Cybersecurity Report 2024"), die der Industrie

diesbezüglich einigen Nachholbedarf testiert. Das Kürzel OT steht für

industrielle Steuerungen (Operational Technology), IoT für das Internet der

Dinge (Internet of Things).





Seite 2 ► Seite 1 von 4

"Vernetzte Geräte, Maschinen und Anlagen, wie sie in der Industrie 4.0, in SmartFactories, Smart Buildings, Kritischen Infrastrukturen, Logistiksystemen, derEnergieversorgung, dem Gesundheitswesen und vielen weiteren Wirtschaftszweigenzum Einsatz kommen, sollten besser gegen Cyberangriffe geschützt werden",empfiehlt Jan Wendenburg. Der Hintergrund: In den vernetzten Geräten, Maschinenund Anlagen verrichtet oftmals veraltete Software ihren Dienst, die nichtausreichend gegen Cyberattacken gesichert ist.Software in Geräten, Maschinen und Anlagen sollte regelmäßig aktualisiert werden"Die in maschinellen Steuerungen und sonstigen Komponenten eingesetztenProgramme sollten von den Herstellern kontinuierlich aktualisiert werden, um neuentdeckte Sicherheitslücken zu schließen", sagt der CEO von ONEKEY. Als typischeBeispiele nennt er Fertigungsroboter, CNC-Maschinen, Förderbänder,Verpackungsmaschinen, Produktionsanlagen, Gebäudeautomatisierungssysteme,Heizungs- und Klimaanlagen, die teilweise mit veralteter Software Angriffszielefür Hacker darstellen. Die Studie "OT+ IoT Cybersecurity Report", für die mehrals 300 Industrieunternehmen befragt wurden, liefert Zahlen.Jan Wendenburg rät der Industrie, bei der Beschaffung vernetzter Geräte undMaschinen eine gründliche Sicherheitsüberprüfung durchzuführen, um zu ermitteln,wie gut die Neuanschaffungen vor Hackerangriffen geschützt sind. Laut Umfragewird eine solche Prüfung nur in 29 Prozent der Firmen vorgenommen. Weitere 30Prozent geben an, sich mit oberflächlichen Tests oder Stichprobenzufriedenzugeben. Über ein Viertel (26 Prozent) der Befragten konnte zu dieserFrage keine Auskunft geben. "Die Dunkelziffer veralteter Software inproduzierenden Betrieben scheint offensichtlich hoch zu sein", meint JanWendenburg. Lediglich 28 Prozent der befragten Firmen haben laut Umfragespezielle Compliance-Vorgaben für die Sicherheit von industriellen