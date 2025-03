Discounter Kodi verhandelt mit zwei Bietern über Verkauf

OBERHAUSEN (dpa-AFX) - Der insolvente Discounter Kodi steht mit zwei Bietern in finalen Verhandlungen über einen Verkauf. Eine Entscheidung werde in den nächsten ein bis zwei Wochen fallen, sagte der Sanierungsgeschäftsführer Holger Rhode der Deutschen Presse-Agentur. "Die Gespräche sind weit fortgeschritten." Zu möglichen Käufern und zum Kaufpreis wollte er sich nicht äußern.

Kodi beschäftigt nach eigenen Angaben 1.800 Menschen in den Filialen und in der Zentrale. Der weitaus überwiegende Teil der Arbeitsplätze werde voraussichtlich erhalten bleiben, so Rhode. Beide Bieter wollen nach Informationen der dpa alle 230 Filialen der Kette übernehmen.