Mündliche Verhandlung zur Definition der "Very Large Online Platform" (VLOP) vor dem Europäischen Gericht

Berlin (ots) - Ein bevh-Mitgliedsunternehmen hat das Europäische Gerichtangerufen (T-348/23), um unter anderem die Definition "aktiver Nutzer" zuklären, wie sie im Digital Services Act (DSA) zum Tragen kommt. Von derZählweise der Nutzer hängt ab, ob sich eine Plattform als "sehr großeOnline-Plattform" (VLOP) qualifiziert und schärfer reguliert wird. Der bevhhatte Bedenken gegen verschiedene Regelungen des DSA bereits imGesetzgebungsverfahren vorgebracht. Da diese nicht berücksichtigt wurden, ist erdem Verfahren als sogenannter Streithelfer beigetreten, um so grundsätzlicheRechtsfragen zugunsten des gesamten Onlinehandels zu klären. Hierzu sagt ElisaRudolph, Justiziarin beim bevh:"Wir sehen es als geboten an, dass die EU digitale Geschäftsmodelle stärkervoneinander unterscheidet. Ein soziales Netzwerk, auf dem man sich austauscht,ist nicht dasselbe wie ein Online-Marktplatz, über den man "schlendert". Wer nurden "Schaufensterbummel" macht, ist - anders, als es die EU-Kommission meint -kein aktiver Nutzer des Marktplatzes oder seiner Händler. Ein Besucher mussnicht angemeldet sein, geht keine Verpflichtungen ein, hat nichts gekauft,tauscht sich nicht mit anderen aus und ist in keiner Gefahr, beispielsweise mitHass und Desinformation konfrontiert zu werden. Es ist schwer vorstellbar, dassSchäden entstehen können, die ein besonderes Risiko im Sinne des DSA darstellen.Dies wollen wir vom Europäischen Gericht klären lassen, auch damit solch einefehlerhafte Definition der Europäischen Kommission nicht noch in andere Gesetzeübertragen wird."Pressekontakt:Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)Frank DüsslerFriedrichstraße 60 (Atrium)10117 BerlinMobil: 0162 2525268mailto:frank.duessler@bevh.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/52922/5984946OTS: Bundesverband E-Commerce und Versandhandel Deutschland e.V. (bevh)