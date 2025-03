EUR/USD am 61,8 Fibo angelagt

Zum einen stürzte die europäische Gemeinschaftswährung die Ankündigung Deutschlands massiver Investitionen in Rüstung und Infrastruktur sowie die Hoffnung einer konjunkturellen Belebung der Wirtschaft in der größten europäischen Volkswirtschaft. Nach erfolgreicher Auflösung einer inversen SKS-Formation seit Ende Dezember kam es durch den Sprung über die Nackenlinie um 1,0525 US-Dollar zu einem Kaufsignal, dieses führte geradewegs an den 200-Tage-Durchschnitt und später an das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 1,0809 US-Dollar aufwärts. Genau dieser Stelle stellt jedoch einen potenziellen Trendwendepunkt dar, sodass ein Teil der Gewinne der letzten Tagen zur Unterseite auskonsolidiert werden könnte. Als Belastungsfaktor könnte sich die EZB durch eine Zinssenkung entpuppen, die eine Konsolidierung in dem Währungspaar anheizen würde.

