Bitcoin ist zurück: Chinas Geldflut und der Krypto-Gipfel treiben den Markt an!

Bitcoin und XRP erleben einen Aufschwung, getrieben von positiven Entwicklungen im globalen Handelsgeschehen und neuen fiskalischen Impulsen aus China. Der Bitcoin-Preis kletterte auf rund 91.500 US-Dollar und hat in den letzten sieben Tagen 6 Prozent zugelegt. XRP liegt mit einem Anstieg von 17 Prozent auf 2.61 US-Dollar ebenfalls wieder besser da.

Die Erholung an den Märkten geht einher mit der Ankündigung neuer wirtschaftlicher Stützmaßnahmen in China. Angesichts eskalierender Handelskonflikte mit den USA hat Peking die fiskalische Schlagkraft erhöht, darunter eine Anhebung des Haushaltsdefizits und höhere Infrastrukturinvestitionen. Premierminister Li Qiang räumte ein, dass China mit wachsendem externen Druck konfrontiert sei, insbesondere in den Bereichen Handel, Technologie und Kapitalflüsse.

"Diese Maßnahmen Chinas könnten zu einem Liquiditätsanstieg führen, der sich traditionell auch in alternativen Anlageklassen wie Kryptowährungen niederschlägt", erklärte ein Analyst von Bitwise Asset Management.

Historisch gesehen haben aggressive geldpolitische Maßnahmen in China oft zu einer verstärkten Nachfrage nach Kryptowährungen geführt. Im September 2024 stieg der Bitcoin-Preis um 12,3 Prozent, nachdem die chinesische Zentralbank die Kreditvergabe erleichtert und die Mindestreserveanforderungen für Banken gesenkt hatte.

Tipp aus der Redaktion Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Kryptowährungen passen zu Ihrer Anlagestrategie? Über SMARTBROKER+ handeln Sie über 20 verschiedene Kryptos. Jetzt Angebot erkunden

Weiße Haus lädt erstmals zur Krypto-Gipfelkonferenz ein

Neben der wirtschaftlichen Großwetterlage steht eine mit Spannung erwartete Veranstaltung bevor: Am Freitag findet das erste Krypto-Gipfeltreffen im Weißen Haus statt. Die Branche spekuliert, ob dort regulatorische Erleichterungen oder strategische Fördermaßnahmen angekündigt werden.

"Es besteht das Potenzial für einen signifikanten Marktschub", so ein Sprecher von QCP Capital. "Allerdings bleibt die Unsicherheit hoch, da ohne konkrete Exekutivmaßnahmen oder Gesetzesinitiativen die Euphorie schnell verpuffen könnte."

US-Behörden geben beschlagnahmte Bitcoin-Mining-Hardware frei

Während sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen für den Krypto-Sektor verbessern, gibt es auch von regulatorischer Seite Neuigkeiten: US-Behörden haben damit begonnen, Tausende von beschlagnahmten Bitcoin-Mining-Maschinen chinesischer Hersteller freizugeben.

Zuvor hatte die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde in Zusammenarbeit mit der Federal Communications Commission (FCC) die Einfuhr von Mining-Hardware blockiert, insbesondere von Bitmain, MicroBT und Canaan.

Laut Reuters sind bis zu 10.000 Mining-Geräte in US-Häfen gestrandet, mit einem geschätzten Gesamtwert von über 5 Millionen US-Dollar. Nun wurden die ersten Maschinen freigegeben, doch die meisten bleiben weiterhin unter Verschluss.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die neuesten Krypto-News lesen Sie jeden Freitag in unserem Krypto-Journal. Jetzt abonnieren!