Infineon and Automotive Research Association of India collaborate to advance automotive semiconductor solutions (FOTO)

Gandhinagar, India (ots) - - Infineon and the Automotive Research Association ofIndia (ARAI) have signed an MoU to co-develop innovative electric drivetrain andAdvanced Driver Assistance Systems / Automated Driving solutions- The objective is to accelerate the development and localization ofcutting-edge automotive technologies in India- The agreement covers joint efforts addressing cybersecurity challenges inconnected carsInfineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd and The Automotive ResearchAssociation of India (ARAI) have signed a Memorandum of Understanding (MoU) tocollaborate on developing advanced semiconductor solutions for the Indianautomotive sector. The collaboration will focus on the development of EVinverters and vehicle control units tailored for use in electric vehicles inIndia. Both parties are enhancing market visibility and promoting thesedrivetrain solutions in order to drive the adoption of the solutions byautomotive manufacturers across the country.In addition to drivetrain solutions, the collaboration will also cover jointdevelopment of Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) and Automated Driving(AD) solutions like Automated Emergency Braking (AEB), Blind Spot Detection(BSD), and Lane Keep Assist (LKA)."We are delighted to partner with ARAI to bring cutting-edge semiconductorsolutions to the Indian automotive industry," said Chua Chee Seong, Presidentand Managing Director of Infineon Technologies Asia Pacific Pte Ltd. "Thiscollaboration will enable us to combine our technological expertise with ARAI'sextensive knowledge of the local market, ultimately driving innovation andenhancing the efficiency of automotive semiconductor solutions in India."The collaboration also addresses the growing importance of cybersecurity intoday's connected cars and software-defined vehicles. Infineon and ARAI willcontinue to support that products and solutions from both entities address andmitigate various cybersecurity challenges, contributing to robust and securedautomotive solutions."This alliance will enable the development of sophisticated automotivetechnologies specifically designed for Indian conditions and requirements," saidMakarand Pathak, Deputy Director Business Development & Corporate Planning atARAI. "Through this collaboration, we aim to create a robust ecosystem forautomotive technology development in India, focusing on technologies thatenhance vehicle safety, reduce pollution, and improve efficiency."About the Automotive Research Association of India (ARAI)The Automotive Research Association of India (ARAI), established in 1966, isIndia's leading automotive R&D organization and was set up by the automotiveindustry with the Government of India. ARAI is an autonomous body affiliatedwith the Government of India's Ministry of Heavy Industries. India's Departmentof Scientific and Industrial Research, Ministry of Science and Technology, hasrecognized ARAI as a Scientific and Industrial Research Organisation (SIRO).Furthermore, ARAI is one of the prime Testing and Certification Agenciesdesignated by the Government of India under Rule 126 of Central Motor VehicleRules, 1989.About InfineonInfineon Technologies AG is a global semiconductor leader in power systems andIoT. Infineon drives decarbonization and digitalization with its products andsolutions. The company has around 58,060 employees worldwide and generatedrevenue of about EUR15 billion in the 2024 fiscal year (ending 30 September).Infineon is listed on the Frankfurt Stock Exchange (ticker symbol: IFX) and inthe USA on the OTCQX International over-the-counter market (ticker symbol:IFNNY).Further information is available at http://www.infineon.comThis press release is available online at http://www.infineon.com/pressFollow us: X (https://twitter.com/Infineon) - Facebook (https://www.facebook.com/Infineon) - LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/infineon-technologies/)Press Contact:Veronika Seifried, +49 89 234 61662, mailto:veronika.seifried@infineon.comAdditional content: http://presseportal.de/pm/17888/5984993OTS: Infineon Technologies AGISIN: DE0006231004