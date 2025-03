AKTIE IM FOKUS Ausblick der Merck KGaA überzeugt nur bedingt Die Aktien von Merck KGaA haben am Donnerstag positiv auf das vorgelegte Zahlenwerk und den Ausblick des Pharma- und Technologiekonzerns reagiert. Die Kursgewinne hielten sich dennoch in Grenzen. Am Vormittag noch ging es bis knapp unter 142 …