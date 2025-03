Warum viele Verkäufer in Deutschland so schlecht sind - und wie es besser geht (FOTO)

München (ots) - Ob im Einzelhandel, beim Autokauf oder in der

Dienstleistungsbranche - viele Kunden in Deutschland klagen über schlechte

Verkaufserlebnisse. Aufdringliche oder desinteressierte Verkäufer, mangelnde

Fachkenntnisse und fehlende Kundenorientierung sorgen für Frust statt Vertrauen.

Doch warum ist das so? Und was können Unternehmen tun, um ihre

Verkaufsstrategien zu verbessern?



Verkaufen ist weit mehr als nur Produkte anzubieten - es geht um Vertrauen,

echte Beratung und das Verständnis für Kundenbedürfnisse. Doch viele Verkäufer

setzen entweder auf plumpe Überredungstaktiken oder sind schlicht nicht

ausreichend geschult, um echten Mehrwert zu liefern. In diesem Beitrag erfahren

Sie, welche Fehler im Verkauf besonders häufig gemacht werden - und wie es

besser geht.









Egal ob im Versicherungswesen, im Automobilhandel oder bei Softwarelösungen -

wenn Verkäufer schlecht vorbereitet oder unprofessionell auftreten, leidet nicht

nur das Geschäft, sondern auch das Image der gesamten Branche. Viele Verkäufer

beginnen Gespräche mit einer Standardpräsentation, ohne überhaupt zu verstehen,

was der Kunde möchte - und darin liegt ein großer Fehler. Denn zu oft wird sich

im Verkauf auf das eigene Unternehmen oder Produkt konzentriert, anstatt auf die

Bedürfnisse des Kunden. Aber kein Kunde sucht einfach nur Informationen über ein

Unternehmen - er hat immer ein spezifisches Anliegen. Ein guter Verkäufer muss

also das "Warum" hinter der Anfrage des Kunden erkennen, anstatt ihn mit

allgemeinen Verkaufsfloskeln zu überschütten.



Ein weiteres Problem ist das Missverhältnis zwischen Reden und Zuhören.

Verkäufer neigen häufig dazu, zu viel zu sprechen, statt gezielt Fragen zu

stellen. Um wirklich auf die Wünsche ihres Kunden einzugehen, sollten Verkäufer

den Großteil des Gesprächs damit verbringen, zuzuhören und gezielte Fragen zu

stellen. Nur so lässt sich ermitteln, was der Kunde tatsächlich benötigt - und

nicht, was der Verkäufer verkaufen möchte.



Aktives Zuhören und gezieltes Nachfragen: Das macht einen guten Verkäufer aus



Der entscheidende Faktor für einen guten Verkäufer ist Empathie. Kunden möchten

verstanden werden und suchen eine individuelle Beratung, die auf ihre speziellen

Bedürfnisse eingeht. Ein guter Verkäufer spricht nicht in allgemeinen

Verkaufsphrasen, sondern in einer Sprache, die der Kunde versteht. Zudem geht es

nicht darum, dem Kunden etwas aufzudrängen, sondern Vertrauen aufzubauen und

echte Lösungen anzubieten.



Authentizität ist ein weiterer wichtiger Punkt. Sobald ein Verkäufer typische





