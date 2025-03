Droht das nächste große KI-Debakel? Broadcom vor den Zahlen

Nun wird mit Broadcom am Donnerstag nach Börsenschluss ein weiteres Schwergewicht der Branche seine Ergebnisse für das erste Quartal bekanntgeben.

Die Wall Street erwartet, dass das Unternehmen einen Gewinn pro Aktie von 1,51 US-Dollar bei einem Umsatz von 14,59 Milliarden US-Dollar erzielt, was einem Anstieg von 22 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Das sagen die Analysten

Oppenheimer sieht Potenzial für bessere Ergebnisse im ersten Quartal und eine positive Prognose für das zweite Quartal, hauptsächlich durch den KI-Chip "KI-ASIC" und Netzwerktechnologien.

Analysten der Bank of America (BofA) erwarten, dass Broadcoms Management den langfristig adressierbaren Markt von 60 bis 90 Milliarden US-Dollar für kundenspezifische Beschleunigerchips und Netzwerktechnologien wieder stärker in den Fokus nimmt. Dies geschehe im Zuge eines "wachsenden Engagements" mit neuen Partnern, darunter möglicherweise OpenAI und Apple, so die Analysten.

Morgan Stanley sieht ein Momentum für KI in der nahen Zukunft. "Wir prognostizieren ein sequentielles Wachstum des KI-Umsatzes von 3 Prozent im ersten Quartal und 5 Prozent im zweiten Quartal, was deutlich langsamer ist als bei anderen KI-Mitbewerbern", so die Analysten.

Für die Prognose des April-Quartals schätzt Morgan Stanley einen Umsatz von 14,4 Milliarden US-Dollar, was unter den Schätzungen der Analysten liegt, mit einem Halbleiterumsatz von 8,1 Milliarden US-Dollar, einem Softwareumsatz von 6,4 Milliarden US-Dollar und einem KI-Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar.

Das sagt der Markt

Am 7. März 2025 zeigt die Optionsmarktanalyse für Broadcom, dass insgesamt 87.748 Kontrakte gehandelt wurden, mit einem Verhältnis von 36.400 Puts zu 51.348 Calls. Die Put/Call-Ratio beträgt 0,71, was auf eine moderate, aber immer noch bullische Marktstimmung hindeutet, da mehr Call-Optionen gehandelt werden als Put-Optionen.

Fazit

Die Analysten sind vorsichtig optimistisch, vor allem wegen der Wachstumschancen durch KI-Chips und Partnerschaften mit Unternehmen wie OpenAI und Apple. Auch die Marktteilnehmer sind tendenziell optimistisch gestimmt. Sollten die Analystenschätzungen erfüllt oder die Erwartungen auch nur knapp übertroffen werden, kann Broadcom die KI-Rallye nicht wieder entfachen. Denn die derzeitige Skepsis bezüglich KI-Werten wiegt zu schwer.

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,02 % und einem Kurs von 170,3EUR auf Tradegate (06. März 2025, 13:58 Uhr) gehandelt.

