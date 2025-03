Wut über Musk hat Nachfrage nach Tesla-Autos zerstört – Kursziel gesenkt!

In der Folge haben sie ihr Kursziel für die Tesla-Aktie von 440 auf 370 US-Dollar gesenkt und die Aktie als "bearischen Fresh Pick" eingestuft. Baird verwendet die Bezeichnung "Fresh Pick", wenn das Finanzunternehmen der Meinung ist, dass sich eine Aktie bald nach oben oder unten bewegen wird.

Die Analysten von Baird, Ben Kallo und Davis Sunderland, prognostizieren eine mögliche Enttäuschung für Tesla im bevorstehenden Quartalsbericht über die Fahrzeugauslieferungen. Sie erwarten, dass die tatsächlichen Lieferzahlen des Unternehmens für das erste Quartal mit 369.400 Einheiten deutlich unter den von der Wall Street geschätzten 437.500 Einheiten liegen, was einem Unterschied von etwa 16 Prozent entspricht.

Die Analysten führen Produktionsausfälle, die mit der Aktualisierung des Modell Y zusammenhängen, als Hauptgrund für die verringerten Lieferzahlen an. Diese technischen Schwierigkeiten könnten die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigen, seine üblichen Liefermengen zu erreichen, da normalerweise etwa 300.000 Model Y pro Quartal ausgeliefert werden. Zusätzlich wird die Nachfrageseite durch Elon Musks Beteiligung an der Trump-Administration als unsicherer betrachtet, was die Situation weiter kompliziert.

Ein weiterer Punkt, der die pessimistische Sicht der Analysten stützt, sind schwache frühe Verkaufsdaten aus Europa und China, Teslas zweitgrößtem Markt. In Deutschland wurden beispielsweise zwei Monate in Folge schlechte Verkaufszahlen verzeichnet, mit einem Rückgang der Tesla-Verkäufe um 76 Prozent im letzten Monat, und in China gingen die Verkäufe im Februar um 49 Prozent zurück.

Die Analysten merken zudem an, dass das "Schlüsselpersonenrisiko", insbesondere Musks öffentliches Engagement in verschiedenen Bereichen, potenziell einige Käufer in den USA und Europa abschrecken könnte. Sie erwarten, dass die Diskussionen um eine mögliche Nachfragezerstörung weiterhin ein Thema bleiben werden.

Trotz dieser Herausforderungen halten die Analysten an ihrer Gesamtjahresprognose fest, die mit 2,05 Millionen Auslieferungen für 2025 leicht über dem Marktkonsens von 2 Millionen liegt. Dies könnte darauf hindeuten, dass sie Tesla weiterhin als einen langfristigen Marktführer im Bereich der realen KI und als wichtige Investition sehen.

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,73 % und einem Kurs von 263,1EUR auf Nasdaq (07. März 2025, 01:00 Uhr) gehandelt.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Zentralredaktion





