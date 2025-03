Global Uranium Corp. unterzeichnet „Letter of Engagement“ mit Big Rock Exploration, um die Phase-II-Exploration auf den Projekten in Wyoming voranzutreiben

6. März 2025 – Calgary, Alberta / IRW-Press / Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FWB: Q3J) (das „Unternehmen“) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen „Letter of Engagement“ („LOE“) mit Big Rock Exploration LLC („BRE“) unterzeichnet hat, um mit den Phase-II-Explorationsaktivitäten auf den Projekten des Unternehmens in Wyoming zu beginnen. Die Beauftragung von BRE stellt den nächsten Schritt zur Verfeinerung der Explorationsziele in den Konzessionsgebieten Airline, Jeep, WAC, Big Bend und Jabs dar, die sich in wichtigen Uranbezirken in Wyoming befinden.

Gemäß den Bedingungen wird BRE einen Explorationsrahmen zur Identifizierung vorrangiger Bohrziele entwickeln, in den historische Daten, geologische Kartierungen und radiometrische Untersuchungsergebnisse einfließen. Diese Initiative baut auf dem erfolgreichen Abschluss von Phase I auf, die die Zusammenstellung von GIS-Daten, die Überprüfung historischer Daten und die Bewertung von Genehmigungen umfasste. Phase II wird sich auf die weitere Abgrenzung der uranführenden Formationen, die Verbesserung des Verständnisses auf Projektebene und die Vorbereitung der nachfolgenden Feldarbeiten konzentrieren.

„Wir sind begeistert, unsere Uranprojekte in Wyoming mit der Unterstützung von Big Rock Exploration weiter voranzutreiben“, sagte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. „Ihr technisches Fachwissen und ihr systematischer Ansatz bei der Zielentwicklung stimmen gut mit unseren Explorationszielen überein, da wir auf die Überprüfung wirtschaftlich nutzbarer Uranmineralisierungen innerhalb unserer Claims hinarbeiten.“

Neben der Weiterentwicklung der Projekte in Wyoming setzen Global Uranium und Forum Energy ihre Aktivitäten auf dem Joint-Venture-Projekt Northwest Athabasca (NWA) im Norden von Saskatchewan fort. Die Mobilisierungsaktivitäten schreiten voran, wobei die Kerninfrastruktur vor kurzem an den Projektstandort geliefert wurde. Der Bau des Camps ist in vollem Gange, und die letzten Vorbereitungen für die Bohrungen werden abgeschlossen.

Es wird erwartet, dass die geologischen Teams bis Ende des Monats vor Ort eintreffen werden, um die Gestaltung der Bohrstellen fertigzustellen, die Geländebedingungen zu bewerten und die Bohrungen vorzubereiten. Der Beginn der ersten geophysikalischen Untersuchungen ist für Anfang März geplant, die Bohrungen werden voraussichtlich kurz danach beginnen. Die ersten Bohrungen sollen sich auf zuvor identifizierte vorrangige Ziele innerhalb der Zone 2A konzentrieren, wobei der bestehende Straßenzugang für logistische Effizienz genutzt werden soll.