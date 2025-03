Backwell Tech bringt Predictive AI nach Deutschland (FOTO)

Berlin (ots) -



- KI-gestützte Prognosen für Unternehmenswachstum: Backwell Tech baut den

deutschen Markt aus.

- Mehr Profit durch datenbasierte Entscheidungen: Predictive AI für

Kundenbindung, Preisstrategien und langfristige Rentabilität.

- Gezielte Investitionen in den deutschen Markt: Unternehmen profitieren von

maßgeschneiderten KI-Modellen für nachhaltigen Geschäftserfolg.



Backwell Tech (http://www.backwelltechcorp.com) , ein High-Tech-Unternehmen mit

Sitz in Berlin, das auf prädiktive KI-Lösungen spezialisiert ist, stärkt seine

Positionierung in Deutschland und Europa. Nach erfolgreicher Entwicklung der

Technologie bringt Backwell Tech seine KI-gestützten Prognoselösungen nun auch

auf den deutschen Markt - mit dem Ziel, Unternehmen dabei zu unterstützen, Daten

in profitable Entscheidungen zu verwandeln.







Unternehmen aus verschiedenen Branchen, wie Telekommunikation, Finanzen,

Energie, E-Commerce, Gastgewerbe und digitale Dienstleistungen, zuverlässige

Geschäftsprognosen. Sie hilft ihnen, potentielle Kundenabwanderungen frühzeitig

zu erkennen und zu verhindern sowie die kurzfristige und langfristige

Profitabilität zu steigern.



Deutschland als strategischer Wachstumsmarkt



Mit der Geschäftsausweitung nach Deutschland baut Backwell Tech seine Präsenz in

einem der wirtschaftlich bedeutendsten KI-Märkte Europas aus. Um dieses Wachstum

zu unterstützen, verstärkt das Unternehmen sein Team am Berliner Hauptsitz und

hat im Februar fünf neue Positionen in den Bereichen Operations, Marketing und

Technik besetzt.



"KI-gestützte Prognosen müssen verständlich und überprüfbar sein, sonst sind sie

wirtschaftlich nicht nutzbar. Deshalb investieren wir gezielt in die Forschung

und Entwicklung von erklärbarer KI. Unser Ziel ist es, Unternehmen klare und

vollständig transparente prädiktive Intelligenzmodelle bereitzustellen, die

ihnen ermöglichen, datengetriebene Entscheidungen mit Vertrauen und Sicherheit

zu treffen", erklärt Maximilian Gismondi

(https://www.linkedin.com/in/maximilian-gismondi-backwelltech/) , CEO und

Gründer von Backwell Tech.



KI als Gamechanger für datengetriebene Unternehmen



Backwell Tech bietet seine spezialisierte Forecaster-Plattform nun auch in

Deutschland an - eine KI-basierte Lösung, die Unternehmen dabei unterstützt,

fundierte Entscheidungen zu treffen und ihre Profitabilität zu steigern.



Forecaster analysiert historische und Echtzeitdaten, um Unternehmen strategische

Entscheidungen zur Profitabilitätssteigerung zu ermöglichen. Potentielle

Kundenabwanderungen werden frühzeitig erkannt, Preisstrategien lassen sich

präzise anpassen und durch die Analyse des langfristigen Kundenwerts können

Unternehmen gezielt in profitablere Kundenbeziehungen investieren.



Backwell Tech entwickelt seine KI-Technologie kontinuierlich weiter, um ein

breiteres Spektrum prädiktiver Lösungen bereitzustellen, die den

Unternehmenswert steigern. Mit Fokus auf Innovation setzt Backwell Tech neue

Maßstäbe hinsichtlich Datenintegrität und erklärbarer KI, um seine intelligenten

Vorhersagen als entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen zu

positionieren.



Über Backwell Tech



Backwell Tech ist ein High-Tech-Unternehmen mit Sitz in Berlin, das auf

prädiktive KI-Lösungen spezialisiert ist. Die Plattform bietet Unternehmen

skalierbare KI-Modelle zur Profitmaximierung, indem sie historische und

Echtzeitdaten nutzt, Datenintegrität sichert und dynamische Preisstrategien

unterstützt. Seit der Gründung im Jahr 2019 verbindet Backwell Tech modernste

Forschung mit praxisnaher Innovation in erklärbaren Algorithmen. Das Unternehmen

setzt auf ethische KI-Entwicklung und liefert zuverlässige, interpretierbare

Prognosen, die fundierte Geschäftsentscheidungen ermöglichen. Weitere

Informationen unter http://www.backwelltechcorp.com .



Pressekontakt:



PIABO Communications

Charlene Schmeck

mailto:backwelltech@piabo.net



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/178907/5985126

OTS: Backwell Tech







