Dubiose Rabatt-Plattform gibt Unterlassungserklärung ab (FOTO)

Im vorliegenden Fall hatte die vermeintliche Aktiengesellschaft mit Sitz ineinem kleinen Haus in Grünwald, in dem sehr viele Firmen ihren Sitz haben, eindubioses Geschäftsmodell begründet. Kunden konnten sich als vermeintliche"Aktionäre" anmelden. Wenn sie regelmäßig hochpreisige Arzneimittel beziehenwürden, würde man ihnen Rückzahlungen, de facto also Rabatte einräumen. Auf derWebsite konnte man den Handelsnamen oder die Pharmazentralnummern der Präparateeingehen, um genau zu berechnen, wie viel "Cashback" man auf diese Weiseerhalten könne. Getarnt wurden diese illegalen Rückvergütungen als "Dividende"."Das sind natürlich keine 'Dividenden', sondern Rabatte oder Rückvergütungen,abhängig vom Umsatz in einer ganz bestimmten Apotheke", ärgert sich Dr. BettinaMecking, Geschäftsführerin und Justiziarin der Apothekerkammer Nordrhein.Bei der Februar-Vorstandssitzung der Kammer stellte Dr. Mecking dasGeschäftsgebaren dieses Unternehmens vor und wurde vom Vorstand beauftragt, eineAbmahnung und Unterlassungserklärung zu versenden. Bei der gestrigenMärz-Vorstandssitzung berichtete Mecking davon, dass diese auch sofort abgegebenwurde. Die Website sei mittlerweile offline."Da sieht man mal wieder, wie viele Fehlentwicklungen es im Markt gibt - solangesich niemand kümmert, machen die einfach im Internet ihr Ding", kommentierte derVorstand gestern den Erfolg.Über uns: Apothekerkammer NordrheinDie Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichenRechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen undApotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oderleben. Sie vertritt die Interessen der über 12.000 Kammerangehörigen, die inöffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltungoder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt einehoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnaheVersorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund umdie Uhr.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 440213 DüsseldorfTel. 0211 8388119Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15266/5985165OTS: Apothekerkammer Nordrhein