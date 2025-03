Autosparte von Thyssenkrupp tritt auf Kostenbremse - Stellenabbau

keepsmiling3 schrieb 03.03.25, 12:41

Die Frage wird wohl eher sein ob wir den Hr. Kretinsky überhaupt noch brauchen. So wie ich es sehe werden die Karten aktuell ganz neu gemischt.



Die Bundesregierung muss einfach für niedrige Energiepreise sorgen, TK Steel mit der Zeitenwende gehen und halt Stahlprodukte fertigen die nun gebraucht werden.



... und schon kann man evtl die Gewerkschaftsfuzzis zufrieden stellen und Arbeitsplätze erhalten.



so die reine Theorie...



Aber einen Kretinsky braucht man dann meiner Meinung nach nicht mehr unbedingt.



Ein Unternehmen muss das produzieren und liefern das der Markt braucht. Das sind nun ganz neue Herausforderungen. Einfach mal in den alten Akten guggen was Krupp so gemacht hat