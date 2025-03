ZenaDrone von ZenaTech profitiert von neuen chinesischen Zöllen, was auch kommerziellen und militärischen Kundenmärkten zugutekommt

Vancouver, British Columbia, 6. März 2025 / IRW-Press / ZenaTech Inc. (NASDAQ: ZENA) (FWB: 49Q) (BMV: ZENA) („ZenaTech“), ein Technologieunternehmen, das auf Drohnen auf der Basis von künstlicher Intelligenz, Drone-as-a-Service (DaaS), Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) für Unternehmen sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert ist, stellt heute ein Update hinsichtlich der Lieferkettenstrategie seiner US-amerikanischen Tochtergesellschaft ZenaDrone in Arizona sowie seiner taiwanesischen Tochtergesellschaft im Hinblick auf die aktuellen wirtschaftlichen Veränderungen und die von der derzeitigen US-Regierung angekündigten Zölle bereit. ZenaDrone wird Drohnenkameras, Sensoren und andere damit in Zusammenhang stehende Komponenten weiterhin bei seinem in Taiwan ansässigen Unternehmen Spider Vision Sensors beziehen und herstellen, um das Lieferkettenrisiko zu verringern und NDAA-konforme Komponenten für seine für das US-Verteidigungsministerium bestimmten Drohnenprodukte zu gewährleisten, die in Arizona hergestellt werden. Das Unternehmen profitiert auch von den jüngsten Ankündigungen, die Zölle auf chinesische Importe, einschließlich Drohnen und deren Komponenten, von 10 % auf 20 % zu verdoppeln, was sich angesichts der Dominanz Chinas in der Drohnenindustrie negativ auf zahlreiche US-amerikanische Drohnenunternehmen und Kunden auswirken wird.

„Die Schwerpunktlegung der aktuellen Regierung auf die Stärkung der US-Produktion und die Verringerung der Abhängigkeit von chinesischen Drohnenimporten stellt für amerikanische Unternehmen wie unseres einen bedeutenden Vorteil dar. Durch die Erhöhung der Zölle auf chinesische Drohnen und deren Komponenten sowie die neuen Anreize für die inländische Produktion befinden wir uns in einer günstigen Position, um unsere Produktion in Arizona zu erweitern und mehr qualitativ hochwertige amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen. Da wir bereits damit begonnen haben, unsere Komponenten aus Taiwan anstatt aus China zu beziehen, können wir Unterbrechungen der Lieferkette vermeiden und gleichzeitig von potenziellen Steuererleichterungen für die US-Fertigung profitieren. Wir sind davon überzeugt, dass unsere Drohnen dadurch sowohl für den behördlichen als auch für den kommerziellen Markt konkurrenzfähiger werden“, sagte CEO Shaun Passley, Ph.D.