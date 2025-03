Geschäftsergebnis 2024 von Roche in Deutschland / Stabiles Wachstum und Investitionen eröffnen Zukunftsperspektiven (FOTO)

Mannheim/Penzberg/Grenzach-Wyhlen/Ludwigsburg (ots) - Roche in Deutschland

erreichte im Geschäftsjahr 2024 einen Gesamtumsatz* von 8,5 Milliarden Euro und

ein Umsatzwachstum von 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Mit 18.256

Mitarbeitenden gehört Roche somit zu den Unternehmen in Deutschland, die in 2024

trotz eines herausfordernden Marktumfeldes gewachsen sind und einen Beitrag zur

wirtschaftlichen Stabilität und Wertschöpfung geleistet haben. Der Umsatz der

Diagnostik-Sparte wuchs um rund ein Prozent auf 812 Millionen Euro, während die

Pharma-Sparte mit 2,1 Milliarden Euro (-0,7 Prozent) nahezu das Vorjahresniveau

erreichte. Die Konzernlieferungen aus Deutschland legten um 4,6 Prozent auf rund

5,5 Milliarden Euro zu. Erneut auf hohem Niveau waren zudem die Investitionen in

den Ausbau und die Werterhaltung der deutschen Roche-Standorte: Das Unternehmen

investierte hierfür im Jahr 2024 insgesamt rund 653 Millionen Euro.



Die wichtigsten Zahlen zum Geschäftsjahr 2024 im Überblick:





Anzeige Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Roche Holding AG Inhaber-Genussscheine! Short 322,73€ 2,46 × 12,17 Zum Produkt Long 274,69€ 2,69 × 11,89 Zum Produkt