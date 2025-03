Europäische Aktienmärkte leicht unter Druck nach EZB-Zinssenkung

Der deutsche DAX gab seine früheren Gewinne teilweise ab und notierte noch 0,1 Prozent im Plus, nachdem er am Mittwoch den stärksten Handelstag seit November 2022 verzeichnete und am Donnerstag ein neues Rekordhoch erreichte.

Positive Impulse für den DAX kamen von Anlegern, die auf bessere Wachstumsperspektiven und deutlich höhere Investitionen in Infrastruktur und Verteidigung setzen.

Auch die Automobilbranche profitierte nach deutlichen Kursverlusten zu Wochenbeginn von Spekulationen, dass die USA Zölle gegenüber Kanada und Mexiko lockern könnten. Der Stoxx-Auto-Index legte um 1,3 Prozent zu, nachdem US-Präsident Donald Trump am Mittwoch einen einmonatigen Zollaufschub für Autohersteller angekündigt hatte.

Die Aktien von Stellantis, dem Mutterkonzern von Jeep und Dodge, der besonders von den US-Zöllen betroffen wäre, stiegen um 1,9 Prozent.

Die Aktien von Air France-KLM sprangen um 21,8 Prozent nach oben, nachdem das Unternehmen die Markterwartungen für den Jahres- und Quartalsgewinn übertraf.

Auch die Papiere von Lufthansa kletterten um rund 8,7 Prozent, obwohl der Jahresgewinn zurückging – die Zahlen lagen jedoch leicht über den Konsensschätzungen.

Ein weiterer Gewinner war die DHL Group, deren Aktien um gut 10 Prozent zulegten.

Der Konzern kündigte ein Kostensenkungsprogramm in Höhe von 1 Milliarde Euro an, das den Abbau von 8.000 Arbeitsplätzen sowie ein erweitertes Aktienrückkaufprogramm vorsieht.

Blick auf die EZB und geopolitische Entwicklungen

Die Marktteilnehmer achten weiterhin genau auf die EZB, die angesichts der zuletzt gesunkenen Inflation in der Eurozone eine Zinssenkung um 25 Basispunkte auf 2,5 Prozent vorgenommen hat.

Besonderes Augenmerk gilt den Äußerungen der Notenbank zur wirtschaftlichen Entwicklung und Inflationsperspektive in der Region, insbesondere vor dem Hintergrund möglicher US-Handelszölle gegenüber der EU unter der Trump-Regierung.

Erwartungen an steigende Verteidigungsausgaben haben den Stoxx Aerospace and Defense-Index seit Jahresbeginn um 34,4 Prozent ansteigen lassen. Mit Spannung wird am Freitag noch der US-Arbeitsmarktbericht erwartet.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

