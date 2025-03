Zalando sacken ab - Analysten: Cashflow und Details im Ausblick

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Donnerstag nach detaillierten Jahreszahlen und einem Ausblick auf 2025 auf eine recht steile Berg- und Talfahrt gegangen. Nachdem zunächst die Wachstumsziele des Online-Modehändlers gut am Markt angekommen waren und die Aktie einen Sprung um 3,5 Prozent nach oben gemacht hatte, ging es am Nachmittag um etwas mehr als 5 Prozent auf ein Tagestief von 32,68 Euro abwärts.

Die Kursgewinne seit Jahresbeginn sind so mittlerweile auf gerade einmal rund ein Prozent zusammengeschmolzen, während der deutsche Leitindex Dax zugleich um 16,5 Prozent gestiegen ist.