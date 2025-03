Frauen in Digitalberufen weiterhin stark unterrepräsentiert

(fehlender Buchstabe in Überschrift ergänzt)



BERLIN (dpa-AFX) - Die Verantwortlichen in der deutschen Wirtschaft sehen in dem vergleichsweise geringen Frauenanteil in IT- und Digitalberufen zwar grundsätzlich ein Problem, unternehmen aber nicht genug, um diesen Missstand zu beseitigen. In einer repräsentativen Umfrage des Digitalverbandes Bitkom unter 605 Firmen mit mindestens 20 Beschäftigten sagten knapp zwei Drittel (64 Prozent), ohne Frauen in Digital- und IT-Berufen verspielt die deutsche Wirtschaft ihre Zukunft.

In fast allen deutschen Unternehmen (94 Prozent) sind der Umfrage zufolge weniger als die Hälfte der IT- und Digitalstellen weiblich besetzt. Geht es dagegen um den allgemeinen Frauenanteil unter den Beschäftigten deutscher Unternehmen, sind in nur 64 Prozent der Unternehmen weniger als die Hälfte weiblich.