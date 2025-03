6D Technologies stärkt den philippinischen Mobilfunkdienstleister Smart

BARCELONA, Spanien, 6. März 2025 /PRNewswire/ -- 6D Technologies gibt den erfolgreichen Einsatz von Ventas, seiner fortschrittlichen Vertriebs- und Distributionslösung, für Smart Communications, Inc. (Smart), die Mobilfunkeinheit von PLDT Inc. (PLDT), dem größten integrierten Telekommunikationsunternehmen der Philippinen, bekannt. Diese Implementierung optimiert die Lieferkette, die Einkäufe der Lieferanten sowie den Vertrieb über die Vertriebskanäle und gewährleistet Effizienz sowie Skalierbarkeit.

Gilbert Gaw, FVP-Leiter der IT bei PLDT und Smart, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit 6D Technologies ist für unsere Umgestaltung des Vertriebs von entscheidender Bedeutung. Ihre nahtlose Ausführung und Innovation haben es uns ermöglicht, mit der Migration der Partner von Altsystemen zu Ventas zu beginnen, die Anfang dieses Jahres abgeschlossen werden soll. Diese Umstellung wird die Effizienz steigern, die Markteinführung beschleunigen sowie uns für künftiges Wachstum positionieren, was unser Engagement für Flexibilität, Innovation und Spitzenleistungen unterstreicht.

Howard Atienza, IT AVP für die Anwendungsbereitstellung von PLDT und Smart, fügte hinzu: „Die Umwandlung unserer alten Handelssysteme in ein modernes All-in-One-System war eine große Aufgabe, und wir sind froh, bei dieser Initiative Hand in Hand mit 6D Technologies zu arbeiten. Unsere Vertriebs- und Key-Account-Partner werden von der Automatisierung und den modernisierten Tools, die dieses neue System mit sich bringt, stark profitieren.

Manish Arora, Executive Director und Chief Revenue Officer von 6D Technologies, erklärte: „Die ‚Digital-First'-Partnerschaft zwischen Smart und 6D Technologies nutzt intelligente Technologie, um Innovation und Wachstum zu fördern. Ventas steigert die operative Exzellenz durch die Optimierung von Lieferketten, die Verbesserung der Distribution und die Erhöhung der Unternehmenstransparenz. Wir setzen uns weiterhin dafür ein, dass unsere Partner ihr volles Potenzial ausschöpfen können.

Kunal Nidhi, Vice President Sales von 6D Technologies fügte hinzu: „Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Einsatz von Ventas, unserer Lösung für Vertrieb und Distribution, ein Beweis für unser Engagement, Unternehmen mit Smart PLDT zu unterstützen."

Informationen zu Smart:

Smart Communications, Inc. (Smart) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von PLDT, dem größten integrierten Telekommunikationsunternehmen der Philippinen. Smart deckt 97 % der Bevölkerung ab und stellt 2G-, 3G-, 4G-LTE- und 5G-Dienste bereit, die mobile Konnektivität, Hochgeschwindigkeitsinternet und digitalen Zugang bieten, um die wachsende digitale Wirtschaft des Landes zu unterstützen sowie das Kundenerlebnis zu verbessern.

Informationen zu 6D Technologies:

6D Technologies ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen in den Bereichen Telekommunikation, digitale Transformation sowie Verkauf und Vertrieb. Es unterstützt Unternehmen mit innovativen, maßgeschneiderten Lösungen, um die betriebliche Leistung zu steigern, das Kundenerlebnis zu verbessern und ein nachhaltiges Wachstum in einer sich entwickelnden digitalen Landschaft zu fördern. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.6dtechnologies.com/

