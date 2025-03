Huawei bringt vier innovative volloptische Lösungen auf den Markt, um KI-zentrierte F5.5G-volloptische Netzwerke für eine Win-Win-Situation im intelligenten Zeitalter aufzubauen

GrosserMeister schrieb 26.01.25, 10:41

Kein Problem Paral. Ist ja auch noch ein wenig hin.



Ich bin Aktionär der ersten Stunde, wie auch andere Kollegen es sind. Wir haben seinerzeit einen rasanten Höhenflug hingelegt, mit der damaligen DCI-Rakete. Leider hatte sie noch nicht die Space-X Technologie und so gab es eine Bruchlandung. Seitdem dümpelt die Aktie in einem horizontalen Band von 3-7€. Naja kurzzeitig auch mal drüber. Leider hat sich der Wert des Euro in dieser Zeit allerdings gefühlt halbiert.



Nüscht isses mehr mit Werbung per Fax (das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, dass es mal sowas gab!!



Dafür gibt es jetzt 2+1/3 Unternehmen, die der Dachorganisation DCI gehören. Nun 1/3-Beteiligung an Disbrain, dass sich um Information zum Thema KI bemüht und hier Verbindungen schaffen möchte. Ich denke, dass sich hier eher was in der Zukunft bewegen wird. Es gibt nicht wirklich viel Info's dazu. Aber interessante Personen, die dort im Vorstand vertreten sind.

Dann CF1 die für andere Firmen Produktdaten erstellen, sortieren, verwalten und aufbereiten. Die Firmen selbst müssen daher die Arbeitskräfte, die dafür notwendig wären, nicht mehr selbst vorhalten und dafür sorgen, dass immer genug Arbeit für sie zu tun ist und auch sicherstellen müssen, dass die Arbeit auch erledigt wird, wenn sie ausfallen. Das Risiko wird also zu CF1 transferiert und die Arbeit dennoch zur vollsten Zufriedenheit erledigt. Das Umsatzwachstum über die letzten 5-6 Jahre spricht für sich.

plugilo, die Wachstumsperle von DCI, wartet noch auf den Kuss des Prinzen, der plugilo vom lagen Schlaf erweckt. Aber nie waren die Zeichen, dass das passiert, deutlicher. Anfang August wurde prognostiziert, dass dies in einigen Monaten der Fall sein soll. Aber wann? Im März kommen die Zahlen und im Mai ist die HV. Wenn es zur HV nicht gestartet ist, sind die Aktionäre sicher sehr sehr sauer... Also dürfte es vorher kommen. Warten wir ab.

Es hat sich viel getan bei plugilo. Produktkarten und Stacks sehen toll aus, haben viele brauchbare Features und ermöglichen viele Aktionen damit. Sie sind trendy, beinhalten Block-Chain-Funktionen und KI-Technologie. Deren Input kann dazu verwendet werden andere KI mit zertifizierten und vor allem wahren Informationen füttern zu können. Denn was nützt die KI, wenn sie Aussagen aufgrund falscher Informationen trifft und ausgibt?

Ich glaube, das genau jetzt die Zeit für diese Karten reif ist. Die Hersteller und Shops wollen z.B. Informationen dazu haben, wer sich für Ihre Informationen/Produkte interessiert und auch gerne mit den Interessenten in Kontakt treten. Das ist aber aufgrund der DSGVO nicht so einfach! Ausserdem werden Kunden vergrault, wenn Sie auf direktem Wege sozusagen ungewollt angesprochen werden und sich dadurch vielleicht sogar belästigt fühlen könnten. Dies ist eben auch bei und mit plugilo anders.

Jedenfalls hoffe ich bald tolle neue Nachrichten lesen zu können und gemeinsam mit plugilo, CF1 und DCI zurück zu alten Höhenflügen zu gelangen. Heute gibt es ja schließlich die Space-X-Technologie!!