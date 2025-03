Amazon wird unterschätzt, sagen die Analysten von Evercore

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Amazon.com Inc.!

"Unser Fokus liegt zudem auf zwei neuen Produktkatalysatoren: den bevorstehenden Einführungen von Alexa+ und dem Kuiper-Projekt. Wir sehen eine Chance für einen deutlichen Stimmungsumschwung (zum Positiven) bei Amazon – insbesondere als attraktive thematische Investition in Robotik und KI-Cloud-Dienste. Zudem könnten generative KI-Workloads in der zweiten Jahreshälfte 2025 zu einer Beschleunigung des AWS-Umsatzwachstums führen", erklärt Mahaney.

Amazon-Aktien hinken 2025 hinterher

Die Amazon-Aktie ist in diesem Jahr um mehr als 5 Prozent gefallen und reiht sich damit in die allgemeine Schwäche der "Magnificent Seven" ein. Die Euphorie der Anleger gegenüber den Mega-Cap-Hyperscalern hat angesichts hoher Bewertungen und wachsender Konkurrenzängste – insbesondere nach der Einführung von DeepSeek – nachgelassen.

Zusätzlich gab Amazon in seinem Quartalsbericht vom 6. Februar eine enttäuschende Prognose für das laufende Quartal ab. Seitdem hat die Aktie mehr als 12 Prozent an Wert verloren.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Mahaney optimistisch gegenüber großen Internetunternehmen. Seinen Optimismus begründet er mit drei Hauptfaktoren: Erstens beginnt sich die „Rendite auf künstliche Intelligenz“ (Return on AI) zunehmend zu bewahrheiten. Zweitens bleibt die Nachfrage nach Internetdienstleistungen weiterhin stark. Drittens führen anhaltende Kostensenkungen in der Branche zu einer Verbesserung der Gewinnmargen.

Die Analystenstimmung zu Amazon zeigt ein überwiegend positives Bild. Von insgesamt 71 Analysten empfehlen 19 die Aktie mit "Strong Buy" als besonders kaufenswert. Weitere 48 Analysten sprechen eine "Buy"-Empfehlung aus, während 4 Analysten die Aktie mit "Hold" zum Halten einstufen. Keine Analysten bewerten die Aktie mit "Underperform" oder "Sell".

Zum Zeitpunkt der Bewertung liegt der aktuelle Kurs der Amazon-Aktie bei 208,36 US-Dollar, was einem Anstieg von 2,24 Prozent entspricht. Das höchste Kursziel sehen Analysten bei 306,00 US-Dollar, während das durchschnittliche Kursziel bei 265,25 US-Dollar liegt, was ein Potenzial von rund 27 Prozent gegenüber dem aktuellen Kurs bedeutet. Das niedrigste Kursziel wird mit 180 US-Dollar angegeben.

"Die Vielzahl erfolgreicher KI-Einsatzbeispiele – sei es bei Engagement, Monetarisierung oder Kosteneffizienz – deutet darauf hin, dass sich die Rendite auf künstliche Intelligenz bestätigt", schrieb Mahaney.

Im Fall von Amazon verweist er darauf, dass das KI-Geschäft von Amazon Web Services (AWS) inzwischen ein Multi-Milliarden-Dollar-Umsatzgeschäft sei und dreimal schneller wachse als das Cloud-Geschäft im selben Entwicklungsstadium. Zudem verbessere KI-gesteuerte Automatisierung die Betriebskosten in den fortschrittlichsten Distributionszentren des Unternehmens.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,54 % und einem Kurs von 201,0EUR auf Nasdaq (07. März 2025, 00:59 Uhr) gehandelt.





