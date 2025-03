Tenbagger-Mischfonds: Seit 1996 jährlich 6.000 € investiert, ergeben heute?

So haben sich beispielsweise viele diversifizierte Portfolios zwischen 2000 und 2008 positiv entwickelt, während der Aktienmarkt keinen Zuwachs verzeichnete. Ein ähnliches Szenario könnte angesichts der hohen US-Marktbewertungen auch in den kommenden zehn Jahren bevorstehen.

Mischfonds investieren neben Aktien auch in Anleihen und in manchen Fällen zusätzlich in Gold und Rohstoffe. Diese breite Streuung bietet gegenüber dem Aktienmarkt mehr Stabilität, die sich vor allem in schwierigen Marktphasen auszahlt.

Ein erfolgreicher Mischfonds, der bereits seit August 1996 diversifiziert veranlagt, ist der First Eagle Amundi International Fund.

Wie der Mischfonds investiert

Der First Eagle Amundi International Fund sucht weltweit nach unterbewerteten Substanzwerten. Obwohl er so bisher viele bedeutende Indizes wie den MSCI World, S&P 500 und DAX übertroffen hat, orientiert er sich nicht an einem Vergleichsindex. Vielmehr steht der Erhalt der Anlegergelder an erster Stelle.

Eigene Darstellung: Quelle: fondsdiscount.de

Die fundamentale Orientierung und der Kauf von Aktien, die mit Abschlag zum inneren Wert gehandelt werden, minimieren einerseits die Verluste und ermöglichen andererseits Überrenditen. Dies bedeutet, dass der First Eagle Amundi International Fund oft gegen den Trend in gefallene Sektoren investiert, die dann sehr günstig bewertet sind. Dabei kann die anschließende Haltedauer oft mehr als zehn Jahre betragen.

Als Beimischung hält der Mischfonds Gold und kurzlaufende Anleihen, was zu einer Stabilisierung der Wertentwicklung beiträgt und in Phasen fehlender Value-Investments die Rendite erhöht. Üblicherweise liegen die Gewichtungen für Aktien, Gold und Staatsanleihen zwischen 60 und 90 Prozent, fünf und 15 Prozent beziehungsweise null und 30 Prozent.

Der First Eagle Amundi International Fund hält außerdem keine hochgewichteten Positionen, die große Fondsschwankungen auslösen könnten. So nahm die größte Fondsposition Ende 2024 nur 2,8 Prozent ein.

Wie viel ein Sparplan eingebracht hätte

Wer anfangs 10.000 Euro und jeweils zum Jahresende weitere 6.000 Euro (monatliche Sparsumme: 500 Euro) investiert hat, kommt auf ein Anlagevolumen von 194.000 Euro, aus dem bis heute ein Vermögen von 863.928 Euro entstanden ist (06.03.2025).

Damit ließe sich beispielsweise über 20 Jahre eine Zusatzrente in Höhe von 3.599 Euro finanzieren.

Eigene Darstellung: Quelle: fondsdiscount.de

Die Gesamtperformance des Fonds beträgt bis heute 1.088 Prozent, was beinahe einer Verzwölffachung des Ursprungswertes entspricht. Wer beispielsweise anfangs 20.000 Euro investiert hat, besitzt heute schon 244.005 Euro (06.03.2025).

Besonderheiten

Der First Eagle Amundi International Fund handelt in seiner Ursprungsversion bereits zu 9.357 Euro je Anteil. Darüber hinaus besteht über die ISIN LU0565135745 allerdings die Möglichkeit, einen Anteil bereits für 263,14 Euro zu erwerben, was den Kauf erleichtert. Beide Varianten sind günstig über die Börse handelbar.

Fazit

Der First Eagle Amundi International Fund ist ein Mischfonds, der breit gestreut investiert und dennoch bisher viele Indizes in der Entwicklung übertroffen hat. Die Strategie zahlt sich vor allem langfristig und in schwierigen Börsenphasen aus.

Dennoch empfiehlt sich auch bei Fonds und Sparplänen immer eine Mindeststreuung über mehrere Fonds, um die Risiken zu reduzieren.

Autor: Christof Welzel, wallstreetONLINE-Redaktion, Ressort Anlageprodukte