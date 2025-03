48 % der selbstständigen Frauen in DACH sind die Hauptverdienerinnen im Haushalt - GoDaddy-Studie zeigt Trends auf (FOTO)

Köln (ots) - GoDaddys Global Entrepreneurship Survey 2025 zeigt:

Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz setzen mit

Zuversicht auf KI und schließen die Gender-Gap.



Frauen, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein eigenes Unternehmen

führen, übernehmen nicht nur finanziell Verantwortung für ihre Haushalte,

sondern treiben auch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) voran. Die

aktuelle Global Entrepreneurship Survey 2025 von GoDaddy zeigt, dass sie mit

Selbstbewusstsein und Innovationskraft neue Maßstäbe setzen: Durch Technologie

optimieren sie Abläufe, steigern ihre Wettbewerbsfähigkeit und schaffen neue

Geschäfts- und Innovationschancen nach der Covid-Pandemie.





In der DACH-Region sind 45 % der befragten Kleinunternehmen in weiblicher Hand -56 % dieser Unternehmen wurden innerhalb der letzten fünf Jahre gegründet. DieseZahlen unterstreichen die wachsende Rolle von Frauen im Unternehmertum und ihreWiderstandsfähigkeit, gerade in den wirtschaftlich herausfordernden Zeiten nachder COVID-19-Pandemie.KI als Wachstumstreiber für UnternehmerinnenFrauen in der DACH-Region führen ihre eigenen Unternehmen ebenfalls äußerstselbstbewusst. Mehr als zwei Drittel (68 %) der befragten Unternehmerinnenglauben fest an ihre eigenen unternehmerischen Fähigkeiten. Zudem erwarten fastdrei von vier Frauen (72 %), dass KI ihnen helfen wird, im kommenden Jahr mitgrößeren und ressourcenstärkeren Unternehmen zu konkurrieren.Unternehmerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz sparendurchschnittlich zehn Stunden pro Woche durch KI-gestützte Tools - darunterGoDaddy Airo® , eine KI-gestützte Lösung zur einfachen Erstellung von Websites,Logos und digitalen Marketingstrategien. Die gewonnene Zeit nutzen sie fürkreative Ideen (51 %), Projektarbeit (38 %) oder Weiterbildung bzw. das Erlernenneuer Fähigkeiten (34 %).DACH-Unternehmerinnen trotzen wirtschaftlichen UnsicherheitenTrotz gemischter Einschätzungen zur wirtschaftlichen Lage - nur 21 % zeigen sichsehr optimistisch - bleiben Frauen, die in Deutschland, Österreich und derSchweiz ein Unternehmen führen, widerstandsfähig: 60 % erwarten Wachstum für ihrBusiness in den nächsten drei bis fünf Jahren, ein höherer Wert als bei denmännlichen Unternehmern (57 %).Diese Zuversicht zeigt sich auch im Alltag: 48 % der Unternehmerinnen in DACHsind die Hauptverdienerinnen in ihren Haushalten. Sie tragen aktiv zur lokalenWirtschaft bei, schaffen Arbeitsplätze und unterstützen ihre Familien