Deutsche Anleihen Talfahrt setzt sich fort - EZB stellt Zinspause in Aussicht Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Donnerstag ihre Talfahrt fortgesetzt. Die Aussicht auf ein enormes Fiskalpaket der künftigen Bundesregierung belastet die Kurse weiter stark. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am …