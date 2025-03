Dax legt deutlich zu - Mit EZB-Zinssenkung zum nächsten Rekord

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax deutlich zugelegt und einen neuen Rekordschlussstand erreicht. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 23.419,48 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss. Zwischenzeitlich verzeichnete er zudem ein Allzeithoch von 23.475,88 Punkten.



An der Spitze der Kursliste waren kurz vor Handelsschluss die Papiere von der Deutschen Post mit über 13 Prozent im Plus zu finden, direkt vor den Werten von Continental und Daimler Truck. Entgegen dem Trend mit über vier Prozent im Minus rangierten am Listenende die Aktien von Vonovia, direkt hinter denen von Zalando und der Deutschen Telekom.





