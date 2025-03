Deutsche Indizes im Aufwind: DAX & MDAX glänzen, US-Märkte schwächeln

Entwicklung der Indizes

Am heutigen Handelstag zeigen die deutschen Indizes eine positive Entwicklung, während die US-amerikanischen Indizes Verluste verzeichnen. Der DAX steht aktuell bei 23.333,90 Punkten und verzeichnet ein Plus von 0,59%. Noch stärker zeigt sich der MDAX, der mit einem Anstieg von 1,51% auf 30.283,58 Punkte klettert. Auch der SDAX legt mit einem Plus von 1,45% auf 15.737,79 Punkte deutlich zu. Der TecDAX verzeichnet ebenfalls einen Zuwachs, wenn auch moderater, mit einem Anstieg von 0,24% auf 3.859,97 Punkte. Im Gegensatz dazu stehen die US-amerikanischen Indizes unter Druck. Der Dow Jones fällt um 0,62% und notiert bei 42.742,94 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen noch stärkeren Rückgang von 1,13% und steht aktuell bei 5.777,18 Punkten. Diese gegensätzlichen Entwicklungen spiegeln unterschiedliche Marktbedingungen und Anlegerstimmungen in Europa und den USA wider. Während die deutschen Märkte von positiven Impulsen profitieren, belasten offenbar negative Faktoren die US-amerikanischen Indizes.Die DAX-Topwerte zeigen eine starke Performance, angeführt von der DHL Group mit einem beeindruckenden Anstieg von 13.34%.Daimler Truck Holding folgt mit einem soliden Plus von 6.48%, während Siemens Energy mit 6.08% ebenfalls positiv abschneidet.Im Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Entwicklungen verzeichnen. Deutsche Telekom hat um 2.77% nachgegeben, Zalando verzeichnet einen Rückgang von 4.09%, und Vonovia führt die Flopliste mit einem Minus von 4.70% an.Im MDAX sticht die Deutsche Lufthansa mit einem Anstieg von 11.89% hervor, gefolgt von ThyssenKrupp mit 9.45% und Nordex, das um 7.28% zulegte.Die MDAX-Flopwerte zeigen ebenfalls deutliche Verluste. Evotec fällt um 4.92%, TAG Immobilien um 5.55%, und Aroundtown verzeichnet den größten Rückgang mit -6.17%.Im SDAX sind Verbio mit 9.18%, Salzgitter mit 8.70% und SMA Solar Technology mit 6.93% die Spitzenreiter.Die Flopwerte im SDAX sind Duerr mit -3.34%, Deutsche Pfandbriefbank mit -3.65% und Grand City Properties, das um 4.14% gefallen ist.Im TecDAX zeigt Nordex eine positive Entwicklung mit 7.28%, gefolgt von AIXTRON mit 6.27% und HENSOLDT mit 5.87%.Die TecDAX-Flopwerte umfassen Deutsche Telekom mit -2.77%, Formycon mit -2.83% und Evotec, das ebenfalls mit -4.92% zu kämpfen hat.Im Dow Jones sind Salesforce mit 1.16%, Verizon Communications mit 1.12% und Sherwin-Williams mit 0.48% die besten Performer.Die Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Trends, angeführt von Goldman Sachs Group mit -1.91%, Amazon mit -2.03% und NVIDIA, das um 3.58% gefallen ist.Im S&P 500 stechen Fastenal mit 3.89%, Best Buy mit 3.73% und Lululemon Athletica mit 3.71% hervor.Die Flopwerte im S&P 500 sind Western Digital mit -4.00%, NRG Energy mit -4.19% und ON Semiconductor, das um 4.32% gefallen ist.