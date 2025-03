Miele und extreme cashmere präsentieren zur Pariser Fashion Week weltweit erstes Cashmere Spa (FOTO)

Gütersloh/Paris (ots) -



- Einzigartige Installation lässt Waschroutinen zum Wohlfühlmoment werden

- Richtige Cashmere-Pflege dank innovativer Miele-Schontrommel



Wie bleibt Cashmere so weich wie am ersten Tag, und wie lassen sich diese edlen

Materialien auf höchstem Niveau waschen und pflegen? Diese Fragen beschäftigen

Modekenner weltweit. Genau hier setzen Miele und das Modelabel extreme cashmere

mit einem revolutionären und inspirierenden neuen Ansatz an. Zur Fashion Week

präsentieren sie das weltweit erste Cashmere Spa, in dem Besucherinnen und

Besucher die Kunst der Cashmere-Pflege durch Live-Demonstrationen und

interaktive Elemente hautnah entdecken können. Eine Hommage an bewusste Pflege,

an die leisen Rituale des Alltags und an die zeitlose Eleganz hochwertiger

Materialien.







Rückzugsort der besonderen Art. Inmitten der pulsierenden Fashion Week

zelebriert der Premiumhersteller Miele zusammen mit extreme cashmere ein Spa für

hochwertige Cashmere-Textilien. Vor Ort geht es allerdings um mehr als die

passende Textilpflege: Begleitet von sanften Klängen, umhüllt von zarten

Duftnoten und der Haptik feinster Stoffe, wird Wäschepflege so zum Erlebnis für

die Sinne. Ein besonderes Highlight der Installation sind acht in der Farbe "tea

rose" gefärbte Waschmaschinen, die exklusiv für das Cashmere Spa künstlerisch in

Szene gesetzt werden. "Mit unserer Kollaboration mit extreme cashmere gehen wir

weit über das gewohnte hinaus und inszenieren die Marke Miele auf eine

inspirierende und kreative Art und Weise, die unsere Besucherinnen und Besucher

vor Ort begeistern wird", so Andreas Wieser, Director Brand Management bei

Miele.



Einzigartige Kollaboration zweier Marken, die für Qualität und Langlebigkeit

stehen



Ein tiefgehender Blick in die Welt von extreme cashmere und Miele zeigt, dass

Qualität, Perfektion und zeitlose Eleganz für beide Unternehmen seit Gründung

tief in den Werten verankert sind. "Die Partnerschaft mit extreme cashmere gibt

uns die Möglichkeit die Marke Miele frisch zu inszenieren. Die Basis dafür

bildet unsere gemeinsame, beinahe schon kompromisslose Leidenschaft für das

Thema Qualität. Ein zeitloser Wert in frischem Gewand", so Wieser weiter.



Für Saskia Dijkstra, Gründerin von extreme cashmere, ist Miele-Technologie seit

jeher ein wesentlicher Bestandteil der richtigen Cashmere-Pflege. "Wir stellen

Mode her, die ein Leben lang halten soll. Das ist einer unserer wichtigsten Seite 2 ► Seite 1 von 2





Vom 5. bis 8. März 2025 verwandelt sich die Rue Chevert 36 in Paris in einenRückzugsort der besonderen Art. Inmitten der pulsierenden Fashion Weekzelebriert der Premiumhersteller Miele zusammen mit extreme cashmere ein Spa fürhochwertige Cashmere-Textilien. Vor Ort geht es allerdings um mehr als diepassende Textilpflege: Begleitet von sanften Klängen, umhüllt von zartenDuftnoten und der Haptik feinster Stoffe, wird Wäschepflege so zum Erlebnis fürdie Sinne. Ein besonderes Highlight der Installation sind acht in der Farbe "tearose" gefärbte Waschmaschinen, die exklusiv für das Cashmere Spa künstlerisch inSzene gesetzt werden. "Mit unserer Kollaboration mit extreme cashmere gehen wirweit über das gewohnte hinaus und inszenieren die Marke Miele auf eineinspirierende und kreative Art und Weise, die unsere Besucherinnen und Besuchervor Ort begeistern wird", so Andreas Wieser, Director Brand Management beiMiele.Einzigartige Kollaboration zweier Marken, die für Qualität und LanglebigkeitstehenEin tiefgehender Blick in die Welt von extreme cashmere und Miele zeigt, dassQualität, Perfektion und zeitlose Eleganz für beide Unternehmen seit Gründungtief in den Werten verankert sind. "Die Partnerschaft mit extreme cashmere gibtuns die Möglichkeit die Marke Miele frisch zu inszenieren. Die Basis dafürbildet unsere gemeinsame, beinahe schon kompromisslose Leidenschaft für dasThema Qualität. Ein zeitloser Wert in frischem Gewand", so Wieser weiter.Für Saskia Dijkstra, Gründerin von extreme cashmere, ist Miele-Technologie seitjeher ein wesentlicher Bestandteil der richtigen Cashmere-Pflege. "Wir stellenMode her, die ein Leben lang halten soll. Das ist einer unserer wichtigsten