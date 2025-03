Aktien Wien Schluss ATX erneut sehr fest Der Wiener Aktienmarkt ist am Donnerstag erneut mit deutlichen Kursgewinnen aus dem Handel gegangen und hat damit an seine kräftigen Zugewinne am Vortag angeknüpft. Der heimische Leitindex ATX kletterte um 2,1 Prozent nach oben auf 4.329,90 Punkte. …