Silverfort unterstreicht seinen Anspruch auf Identitätssicherheit mit patentierter Architektur und neuer Marke, da die Nachfrage auf dem Markt zunimmt

Boston, 6. März 2025 (ots/PRNewswire) - Einführung von Runtime Access Protection

(RAP), das die erste End-to-End-Identitätssicherheitsplattform ermöglicht, die

jede Identität in hybriden Umgebungen schützt und isolierte Kategorien wie NHI,

PAM, MFA, ITDR und ISPM durchbricht



Neue Marke signalisiert Silverforts nächstes Kapitel der Innovation und des

Wachstums im Bereich der Identitätssicherheit





Silverfort , der führendeAnbieter von End-to-End-Identitätssicherheit, gibt Details zu seinerpatentierten Runtime Access Protection (RAP)-Technologie bekannt und enthülltgleichzeitig seine neue Marke. Mit der Silverfort Identity Security Platformsorgt RAP für die Sicherheit von Identitäten in Systemen und Umgebungen, diebisher nicht geschützt werden konnten. Es durchbricht Silo-Strukturen, beseitigtblinde Flecken und und verschafft Unternehmen erstmals verwertbaren Einblick inihre gesamte Identitätsstruktur - in der Cloud oder On-Prem, bei menschlichenIdentitäten oder Maschinen. Führende Unternehmen auf der ganzen Welt - darunterAirbus, Channel 4, Coop, Kayak, Ryanair, Rio Tinto, Swiss Automotive Group,Singtel und UPS - vertrauen Silverfort. Silverfort analysiert und verifizierttäglich über 10 Milliarden Authentifizierungen und erkennt im Durchschnitt34.000 Identitätsverletzungen und -bedrohungen pro Kunde. Die Plattform lässtsich 17-mal schneller einrichten als herkömmliche Identitätssicherheitslösungenund bietet so eine bessere Time-to-Value.Die Identität stellt das schwächste Glied in der Unternehmenssicherheit dar, dakompromittierte Anmeldedaten für 80 % aller Sicherheitsverletzungen