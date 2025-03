Nachhaltige Lösungen für eine sichere Zukunft (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- Wasserknappheit nimmt weltweit zu - auch in Deutschland- Die Wasserwende ist Gemeinschaftsaufgabe für Politik, Wirtschaft undVerbraucher:innen- GROHE sieht die in zwei Wochen in Frankfurt startende ISH Messe als Auftakt,verstärkt zum nachhaltigen Wassermanagement aufzurufenExtremwetterereignisse wie Hitzewellen und Dürren nehmen weltweit zu, dieWeltbevölkerung wächst - und mit ihr der Bedarf an Wasser. Auch in Deutschlandsind wir inzwischen zunehmend von sinkenden Grundwasserspiegeln, zeitweiseniedrigen Wasserständen bei wichtigen Verkehrswegen wie dem Rhein und ineinzelnen Regionen sogar punktuellen Engpässen bei der Trinkwasserversorgungbetroffen."Wir brauchen eine Wasserwende", sagt Marc Dobro, GeschäftsführerGROHE Deutschland Vertriebs GmbH und verantwortlich für die Marke GROHE in DACH."Die Politik hat mit der 2023 beschlossenen Nationalen WasserstrategieLeitplanken gesetzt. Doch damit diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe gelingt,müssen Wirtschaft und Verbraucher:innen an einem Strang ziehen. Deshalb setzenwir als Branchenvorreiter schon seit Jahren auf innovative Technologien, dieWassersparen einfach und komfortabel machen." Wie die einzelnen Märkte zumUmgang mit der Ressource Wasser stehen, untersucht GROHE derzeit in einerinternationalen Studie mit über 20.000 Befragten. Die Ergebnisse wird GROHE am17. März 2025 pünktlich zur ISH Frankfurt, der Weltleitmesse für Wasser, Wärme,Luft, kommunizieren.Technologie als Schlüssel zur WasserwendeMit der EcoJoy-Technologie etwa reduziert sich der Wasserverbrauch von Armaturenund Brausen um bis zu 50 Prozent, ohne dass der Wasserstrahl an Fülle verliert.Armaturen mit SilkMove ES verhindern unnötigen Energieverbrauch, denn beiMittelstellung des Hebels fließt kaltes Wasser. Und mit Everstream, dem erstenzirkulären Duschsystem von GROHE, kann Wasser recycelt und wiederverwendetwerden - ein Meilenstein für die nachhaltige Nutzung dieser wertvollenRessource. Diese Lösungen zeigen: Verbraucher:innen können zur Wasserwendebeitragen, ohne dass sie selbst etwas dafür tun müssen oder das Wassererlebnisgeschmälert wird.Um Wissen über nachhaltige Trinkwasser- und Badezimmerlösungen zu vermitteln,setzt GROHE unter anderem auf Kooperationen mit Berufsschulen. Aktuell bietetdie Marke im Rahmen des EU-Programms Erasmus+ für Lehrkräfte an Berufsschulen inDeutschland und Österreich kostenfreie zweitägige Präsenzseminare samtWerksbesichtigung an.Verantwortungsvolle ProduktionsprozesseAuch in der Produktion ist GROHE Vorreiter für einen nachhaltigen Umgang mitWasser. Im Werk in Hemer etwa ermöglicht eine Wasseraufbereitungsanlage einen