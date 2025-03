Anleihen-Crash: Wird Merz wirklich Kanzler? Der Liz Truss-Moment!

Noch bevor er überhaupt Kanzler ist, hat Friedrich Merz mit seiner Schulden-Bazooka einen Anleihen-Crash ausgelöst - die extrem schnell steigenden Kapitalmarkt-Zinsen bringen vor allem die hoch verschuldeten Länder wie Frankreich und Italien in Bedrängnis. Nun droht ein Liz Truss-Moment - also eine Revolte der Anleihemärkte gegen die Schulden-Bazooka. Liz Truss musste damals als britische Premierministerin zurück treten, weil britische Pensionsfonds durch den massiven Anstieg der britischen Kapitalmarkt-Zinsen kurz vor der Pleite standen (bis die britische Notenbank eingriff). Merz aber ist spieltheoretisch nun in einer desaströsen Situation: er braucht zwingend SPD und Grüne, die nun ihre Forderungen voll durchsetzen können. Vor allem die SPD ist in einer guten Position: sie kann sogar die Koalitionsgespräche platzen lassen und bei Neuwahlen mit Pistorius antreten - und damit die verlorene Wahl nachträglich noch gewinnen. Merz gerät daher auch innerhalb der CDU/CSU immer mehr unter Druck - es ist nun nicht mehr sicher, dass er wirklich Kanzler wird. Und die Wall Street ist heute in Turbulenzen - trotz kleiner Zoll-Zugeständnisse von Trump..

1. EZB hat Zinsen gesenkt – was Experten sagen

2. Nord Stream 2 Deal wäre für Trump und Putin sehr attraktiv

