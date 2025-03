General Atlantic könnte durch Deal zu ProSiebenSat.1-Aktionär werden

Alexander909 schrieb 09.02.25, 11:21

dennoch sehr gute Nachrichten von dieser Seite.



Da hier schon über die kommende HV diskutiert wird, nachfolgend ein paar Bemerkungen zu den Beteiligungen.



Das Haupt-Problem für den Aktionär, was den Beteiligungsbereich angeht, ist die völlige Intransparenz. Natürlich werden in den Berichten die Umsätze und das EBITDA im Bereich Commerce&Ventures sowie im Dating Bereich angegeben, aber abgesehen davon, daß die breite Masse der Investoren dies kaum zur Kenntnis nehmen dürfte, sind im Bereich Commerce&Ventures mehrere Firmen enthalten (z.B. Flaconi, Verivox, billiger-mietwagen.de), sodaß selbst aus den dürren Zahlen keine Rückschlüsse auf die Entwicklung der einzelnen Beteiligung zu ziehen ist. Bestenfalls kann man in der Q&A zu den Zahlen dem Vorstand recht schwammige Formulieren zu der einzelnen Portfoliounternehmen aus der Nase ziehen.



Rund 80 % des EBITDAs wird vom Entertainmentbereich erwirtschaftet, der Rest vom Commerce&Ventures und Dating Bereich. In der Konsequenz bedeutet dies, sollte mal - wie derzeit - ein Beteiligungsunternehmen wie z. B. Flaconi eine sehr erfreuliche geschäftliche Entwicklung nehmen, dann geht dies am Markt völlig unter. Erstens weil man die Meldung(en) meist erst einmal mühsam finden muß, zweitens wenig konkret sind und drittens durch eine schwache Werbemarktentwicklung der Mutter Pro7 überstrahlt werden. Warum kann Pro7 nicht wenigstens aktiv mal eine Ad-hoc mit dem Inhalt veröffentlichen wie z.B. Flaconi erreicht einen (Rekord-)Umsatz von 500 Mio. € sieht gute Chancen, in 2025 durch gezielte Maßnahmen weiter zu wachsen und dazu einen positiven Kommentar des CEO von Flaconi. Damit erreicht man wenigstens deutlich mehr potenzielle Investoren, als wenn es nur eine kleine Meldung in der Lebensmittelzeitung gibt. Außerdem könnte man damit der Öffentlichkeit ins Bewusstsein rufen, Flaconi gehört zu Pro7 und davon profitiert auch der Mutterkonzern.



Ein weiteres Problem ist die Intransparenz, was General Atlantic angeht. Die Öffentlichkeit weiß nicht, welche Rechte und Pflichten in dem Vertrag vereinbart sind. Es gab Anfang Januar ein Artikel in einer italienischen Zeitung, daß der US-Fonds den Verkauf von Verivox blockieren würde. Ist dies tatsächlich so? Kann es einen Verkauf grundsätzlich immer verhindern oder gibt es bestimmte Fristen dazu oder hat dann Pro7 z.B. das Recht, die Amerikaner dazu zu zwingen, selbst die Anteile zu einem bestimmten Preis zu kaufen?



Man könnte zu diesem Thema noch viel schreiben, aber zusammenfassend wird vom Markt der Wert der Beteiligungen nicht wahrgenommen. Ob eine Aufspaltung wie von MFE und PPF wirklich mehr Wert für alle Aktionäre schaffen wird, kann ich nicht beantworten, da dieses von vielen Faktoren abhängt, die man im vorne herein nicht einschätzen kann. Aber viel schlechter würde es dem Pro7-Aktionär, was das Thema Beteiligung angeht, auch nicht gehen. Fakt ist, man hat den Zeitpunkt des Verkaufs mancher Beteiligung verpasst (ob es nun die Schuld der Vorstände oder einfach Pech war, mal dahingestellt, spielt für mich auch keine Rolle) und unter Zeitdruck zu verkaufen, kann auch nicht gut sein.



Ich bin mir relativ sicher, daß es auf der HV zu einem erneuten Vorschlag zur Abspaltung kommen wird. Die Wahrscheinlichkeit ist m.E. hoch, daß der Vorschlag die erforderliche 75 %-Mehrheit findet. Auch ich neige inzwischen dazu, dem Vorschlag zuzustimmen. Ich vermute, der Kapitalmarkt wird auf eine Aufspaltung zunächst positiv reagieren und nachfolgend mit Kursgewinnen quittieren. Obwohl die HV derzeit noch relativ weit entfernt ist, könnte schon im März spätestens im April die HV ihre Schatten vorauswerfen und den Kurs stützen.