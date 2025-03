Trump äußert erneut Zweifel an Nato-Beistandspflicht

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat erneut Zweifel am Beistandsartikel des Nato-Vertrages geäußert. "Wenn sie nicht zahlen, werde ich sie nicht verteidigen", antwortete der Republikaner auf eine entsprechende Frage eines Journalisten. Bereits zuvor hatte Trump diese Haltung vertreten - und dafür, wie er nun anmerkte, "eine Menge Ärger bekommen".

"Oh, er verstößt gegen die Nato", spottete Trump über seine Kritiker. Zwar betonte er, die Nato-Partner seien seine "Freunde". Er stellte aber infrage, ob sie den USA im Ernstfall tatsächlich beistehen würden: "Wenn die Vereinigten Staaten in Schwierigkeiten wären und wir sie rufen würden (...) glauben Sie, dass sie kommen und uns beschützen würden?", fragte er. "Sie sollten es tun. Ich bin mir nicht so sicher."