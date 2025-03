Huawei's Smart String & Grid Forming ESS triumphiert im Extreme Ignition Test

In Übereinstimmung mit der internationalen Norm UL 9540A hat Huawei Digital Power die Strenge des Tests erhöht, indem die Anzahl der Zellen, die einem thermischen Durchgehen ausgesetzt wurden, deutlich erhöht wurde. Mit diesem Ansatz wurden die Sicherheitsschutzfunktionen des Smart String & Grid Forming ESS in extremen Zündszenarien umfassend verifiziert und damit neue Maßstäbe für Sicherheitstests gesetzt.

Höhepunkt 1: Überprüfung in der realen Welt mit 100 % serienmäßig hergestellten Produkten

Der Test wurde unter Bedingungen durchgeführt, die den realen Anwendungen genau entsprechen. Vier Smart String & Grid Forming ESSs (Behälter A, B, C und D) waren tatsächlich in Massenproduktion hergestellte Produkte. Sie wurden auf 100 % Ladezustand (SOC) aufgeladen und gemäß den für eine Anlage erforderlichen Mindestanforderungen an Wartung und Sicherheit eingesetzt. Der gesamte Testprozess erfolgte spontan und ohne manuelle Eingriffe, so dass eine realistische und umfassende Umgebung für die extreme Verifikation auf Systemebene gewährleistet war.

Höhepunkt 2: Das Auslösen von 12 Zellen in einem thermischen Durchgehen verursacht nach mehreren Zündversuchen weder Feuer noch Explosion

Bei herkömmlichen ESS führt ein Wärmestau in einer einzelnen Zelle oft zur Freisetzung brennbarer Gase in den Behälter, was zu einem Brand oder einer Explosion führt. Bei Huaweis Smart String & Grid Forming ESS (Container A) kam es jedoch bei 12 Zellen ohne Zwischenfall zu einem thermischen Durchgehen. Der innovative kombinierte Abwehrmechanismus des Systems – eine Überdruck-Sauerstoffbarriere und ein gerichteter Rauchabzugskanal – leitete brennbare Gase effektiv ab. Die manuelle Zündung löste weder einen Brand noch eine Explosion aus, und das Sicherheitsproblem wurde automatisch behoben. Dies zeigt, dass das ESS in der Lage ist, Brände und die Ausbreitung von Fehlern auf der Ebene des Batteriepacks zu verhindern.