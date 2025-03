Gewinner der 19. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service bekannt gegeben

Fairfax, Va., 6. März 2025 (ots/PRNewswire) - Die Gewinner der weltweit

führenden Auszeichnungen für Sales & Customer Service werden bei einer Zeremonie

in New York City geehrt



Die Gewinner der 19. jährlichen Stevie® Awards for Sales & Customer Service, die

Die Preisträger werden am Donnerstag, dem 10. April, im Rahmen einesGalabanketts im Marriott Marquis Hotel in New York City ausgezeichnet. DerKartenvorverkauf hat begonnen. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4376953-1&h=957814690&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4376953-1%26h%3D3328268223%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252Fsales%252F2025-awards-banquet%26a%3DTickets%2Bare%2Bon%2Bsale%2Bnow.&a=Der+Kartenvorverkauf+hat+begonnen.)Mehr als 2.100 Nominierungen von Organisationen aller Größen und aus praktischallen Branchen in 45 Ländern und Territorien wurden in diesem Jahr bewertet. DieGewinner wurden durch die Durchschnittsnoten von mehr als 170 Fachleutenweltweit in sieben Fachjurys (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=4376953-1&h=540146211&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4376953-1%26h%3D1407701226%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fstevieawards.com%252Fsales%252Fjudges-0%26a%3Dseven%2Bspecialized%2Bjuries&a=sieben+Fachjurys) ermittelt. DieBeiträge wurden in mehr als 60 Kategorien für Leistungen im BereichKundenservice und Contact Center berücksichtigt, darunter Contact Center of theYear, Award for Innovation in Customer Service und Customer Service Departmentof the Year; 60 Kategorien für Leistungen im Bereich Vertrieb undGeschäftsentwicklung, von Senior Sales Executive of the Year über Sales Training