KONSTANZ (dpa-AFX) - "Südkurier" zur Wehrpflicht:



"Die Wehrpflicht quasi per Knopfdruck wieder einzuführen, ist nicht möglich. Alles, was es für sie braucht, gibt es nicht mehr: Kreiswehrersatzämter, Musterungskommissionen, Ausbilder, Unterkünfte und genug Truppenverbände, in denen die Soldaten dienen können. In Anbetracht der Weltlage sollte die Frage aber heißen: Was ist schnellstens möglich?

Rasch realisierbar wäre die Erfassung von Menschen, die für die Wehrpflicht infrage kommen. Das wurde bereits diskutiert, zerredet und nicht angepackt. Das rächt sich nun. Ist der erste Schritt getan, folgt im Zug des wachsenden Militärbudgets alles Weitere schrittweise. Das setzt aber voraus, dass über den Personalbedarf der Streitkräfte eine belastbare Zahl errechnet wird, denn im Moment herrscht hier Verwirrung. Parallel braucht es Strukturen für einen neuen Zivildienst. Der wird auch gebraucht - und nicht jeder Mensch steht hinter dem Dienst an einer Waffe."/yyzz/DP/nas