'Münchner Merkur' zu EU/Macron/Atom

"Macrons ausdrücklich als Antwort auf Merz vorgetragenes Angebot, Frankreichs Schutzschirm auch über andere europäische Staaten zu spannen, ist auch ein Warnsignal an Putin. Die unwirsche Reaktion des Kremls, der Macron gleich zum neuen "Hitler" befördert, verrät Putins Ärger darüber, dass das schlafwandelnde Europa in Sachen Verteidigung jetzt wirklich aufgewacht ist. Natürlich kann die "Force de frappe" den viel mächtigeren US-Schutzschirm nicht ersetzen, schon gar nicht auf kurze Sicht. Und was, wenn in Paris einst Marine Le Pen regieren sollte, die erklärtermaßen gar nichts davon hält, Frankreichs Atomstreitmacht auch in den Dienst anderer Länder zu stellen? Bis auf Weiteres bleibt Deutschland auf die USA angewiesen, doch ist es wichtig, sich mit den beiden europäischen Nuklearmächten Frankreich und Großbritannien Gedanken über eine künftig gemeinsame atomare Abschreckung zu machen."