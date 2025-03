'Interesse von Investoren groß'

BAD VILBEL (dpa-AFX) - Der Arzneihersteller Stada verdient mehr und treibt seinen geplanten milliardenschweren Börsengang voran. "Wir sprechen mit Investoren aus den USA, Großbritannien, Europa und dem Mittleren Osten", sagte Stada-Chef Peter Goldschmidt der Deutschen Presse-Agentur. "Das Interesse ist groß, das Feedback positiv."

Zuvor war bekanntgeworden, dass Stada noch vor Ostern einen Börsengang in Frankfurt anpeilt. Dabei könnte der Konzern, bekannt für das Erkältungsmittel Grippostad, die Sonnenmilch Ladival und den Hustensaft Silomat, mit zehn bis zwölf Milliarden Euro bewertet werden. Damit wäre Stada wohl einer der größten Börsengänge in Europa in diesem Jahr und ein Kandidat für den MDax oder sogar Dax .