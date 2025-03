China Mobile, Alibaba Cloud und ZTE gewinnen GSMA GLOMO „Open Gateway Challenge"-Award für Capability Exposure-Lösung

BARCELONA, Spanien, 7. März 2025 /PRNewswire/ -- Die ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), ein weltweit führender Anbieter von integrierten Lösungen für die Informations- und Kommunikationstechnologie, hat bekannt gegeben, dass die gemeinsam von China Mobile, Alibaba Cloud und ZTE entwickelte AaaS Open Gateway-Lösung mit dem GSMA GLOMO „Open Gateway Challenge"-Award ausgezeichnet wurde. Diese prestigeträchtige Anerkennung steht für die groß angelegte Markteinführung von Open Gateway in wichtigen Branchenszenarien und unterstreicht die Wertschätzung der weltweiten Industrie für die gemeinsamen Bemühungen von China Mobile und seinen Partnern, die GSMA Open Gateway-Initiative voranzubringen.

China Mobile ist einer der ersten Betreiber, die sich der internationalen GSMA Open Gateway-Initiative angeschlossen haben. In den letzten Jahren hat sich das Unternehmen aktiv für die Weiterentwicklung von Open Gateway eingesetzt und die weltweit größte Open-Gateway-Plattform aufgebaut. Diese Plattform ermöglicht nicht nur eigene Dienste, sondern erweitert auch kontinuierlich Anwendungsszenarien und bereichert das Open-Gateway-Ökosystem. In Zusammenarbeit mit ZTE hat China Mobile die QoD-API (Quality on Demand) auf der Grundlage der CAMARA-API-Standards entwickelt und als erstes Unternehmen 63 technische Tests im Rahmen der Open-Gateway-Arbeitsgruppe erfolgreich bestanden und die kommerzielle Einführung erzielt.

Die von China Mobile, Alibaba Cloud und ZTE gemeinsam entwickelte Capability Exposure-Lösung integriert die Stärken aller Parteien in den Bereichen Telekommunikation und Fintech. Dank der von China Mobile betriebenen CT-Middleware-Plattform und der „QoS Acceleration Capability" (QoS-Beschleunigungsfunktion) gewährleistet die Lösung eine hervorragende Netzqualität für mobile Zahlungen. Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, ein nahtloseres, effizienteres und innovativeres 5G-Serviceerlebnis zu bieten und das Engagement der Nutzer im digitalen Ökosystem der nächsten Generation neu zu definieren.

Alipay, eine der größten Online-Zahlungsplattformen der Welt, ist über die Alibaba Cloud mit der AaaS Open Gateway-Plattform von China Mobile integriert. Wenn Nutzer in Gebieten mit schwacher Netzabdeckung auf Zahlungsdienste zugreifen, nutzt die Alibaba Cloud die API, um die Leistung des Mobilfunknetzes dynamisch zu verbessern. Diese Optimierung reduziert die Zahlungstransaktionszeit und verringert die Transaktionsfehlerraten, wodurch die Zahlungserfahrung des Benutzers erheblich verbessert wird.