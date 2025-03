DAX marschiert unbeirrt weiter

Fallende Zinsen und die enormen Investitionen auf Sicht der nächsten Jahre durch die Bundesregierung stützen die deutschen Indizes und treiben sie zum Teil auf frische Rekorde. Der DAX hat im Verlauf des Dienstagshandels nahezu sein zweites Kursziel bei 23.500 Punkten abgearbeitet, der aktuelle Aufwärtstrend lässt aber noch Raum nach oben. Die nächste Zielzone könnte oberhalb des aktuellen Rekordstandes bei 23.994 Punkten liegen und sich für ein fortgesetztes Long-Engagement anbieten. Ein Einstieg könnte sogar auf aktuellem Kursniveau erfolgen. Wer bereits am Donnerstag zugeschlagen hat, sollte seine Position mit einer Stopp-Anhebung in die Nähe des gestrigen Tagestiefs enger absichern. Unterhalb von 23.000 Punkten würden dem DAX kurzzeitig Abwärtsrisiken auf 22.582 Punkte drohen. Aber erst unterhalb von 22.320 Zählern dürften größere Abschläge in den Bereich um 21.513 Punkten vorkommen.

Aktuelle Lage