Nordex auf dem Weg zum Kaufsignal

Sowohl im Projekt- als auch im Servicegeschäft erzielte Nordex deutliche Zuwächse. Der Auftragsbestand wuchs um 22 Prozent auf insgesamt 12,8 Mrd. Euro. Davon entfielen 7,8 Mrd. Euro auf das Segment Projekte und 5,0 Mrd. Euro auf das Servicegeschäft, das damit einen immer größeren Anteil am Gesamtgeschäft der Gruppe einnimmt. Im zweiten Halbjahr soll die Profitabilität weiter steigen. Das mittelfristige Ziel einer EBITDA-Marge von 8 Prozent bleibt unverändert.

Technisch begrenzt aktuell noch ein Horizontalwiderstand um 15,80 Euro das Aufwärtspotenzial der Nordex-Aktien, ein Wochenschlusskurs darüber könnte aber den Stein ins Rollen bringen und zeitnahe Kursgewinne an 17,48, 18,54 sowie an die nächstgrößere Barriere um 19,75 Euro auslösen und sich besonders gut für ein Long-Investment anbieten. Ein Stopp-Kurs bietet sich bei 14,25 Euro an. Ein Verbleib in der Handelsspanne der letzten Wochen könnte temporäre Abschläge zurück in den Bereich der beiden gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 (Woche) um 12,30 Euro auslösen. Gefährlich für die Aktie von Nordex wird es allerdings erst bei einem Aufwärtstrendbruch, der unterhalb von 10,00 Euro drohen würde.