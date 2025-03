Broadcom meldet Rekordumsatz – Jetzt zündet der KI-Turbo!

Für das erste Quartal, das am 2. Februar endete, meldete Broadcom einen Umsatzsprung von 25 Prozent auf 14,92 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 1,60 US-Dollar und damit über den erwarteten 1,50 US-Dollar.

Die Aktien von Broadcom schossen nachbörslich um 8 Prozent an der Nasdaq in die Höhe, nachdem der Halbleiter- und Softwaregigant Quartalszahlen vorgelegt hatte, die die Erwartungen der Analysten übertrafen.

Besonders stark entwickelte sich das Halbleitergeschäft, das mit 8,21 Milliarden US-Dollar den größten Anteil am Umsatz ausmachte. Die Infrastruktursparte, zu der unter anderem Softwarelösungen gehören, erzielte 6,7 Milliarden US-Dollar und wuchs im Jahresvergleich um beeindruckende 47 Prozent.

KI als Wachstumstreiber: 77 Prozent Umsatzplus

"Broadcoms Rekordumsatz und das starke EBITDA im ersten Quartal wurden sowohl durch unsere KI-Halbleiterlösungen als auch durch Infrastruktursoftware angetrieben", erklärte CEO Hock Tan in einer Stellungnahme.

Der Umsatz mit KI-Chips stieg um satte 77 Prozent auf 4,1 Milliarden US-Dollar. Und die Dynamik soll anhalten: Für das zweite Quartal rechnet Broadcom mit KI-bezogenen Halbleiterumsätzen von 4,4 Milliarden US-Dollar. Besonders Cloud-Giganten wie Alphabet, Meta und ByteDance setzen zunehmend auf Broadcoms Spezialchips für ihre Rechenzentren.

Ausblick übertrifft Prognosen

Auch der Ausblick überzeugt: Broadcom erwartet für das laufende Quartal einen Umsatz von 14,9 Milliarden US-Dollar – mehr als die Markterwartung von 14,59 Milliarden US-Dollar. Das bereinigte EBITDA soll bei etwa 66 Prozent des Gesamtumsatzes liegen.

Der Analyst Jonathan Weber von Seeking Alpha nannte den Ausblick "überzeugend" und verwies auf das anhaltend starke Wachstum. "Die Aktien reagierten zu Recht positiv auf die Ergebnisse", sagte er in einer E-Mail.

Zusätzlich bestätigte Broadcom seine Quartalsdividende von 0,59 US-Dollar je Aktie, die am 31. März an alle Aktionäre mit Stichtag 20.März ausgezahlt wird.

Die Mehrheit der Experten sieht weiteres Potenzial

HSBC bleibt neutral, hebt aber das Kursziel von 175 US-Dollar auf 235 US-Dollar an. Morgan Stanley bestätigt sein Kauf-Rating, senkt jedoch das Kursziel leicht von 265 US-Dollar auf 246 US-Dollar. Barclays zeigt sich besonders bullish und hebt das Ziel von 205 US-Dollar auf 260 US-Dollar an. Auch Susquehanna bleibt optimistisch und passt sein Kursziel von 225 US-Dollar auf 250 US-Dollar nach oben an.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion

Die Broadcom Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +11,86 % und einem Kurs von 186,0EUR auf Tradegate (07. März 2025, 08:10 Uhr) gehandelt.





