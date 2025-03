Euro klar über 1,08 US-Dollar vor US-Arbeitsmarktbericht

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro ist am Freitagmorgen wieder über die Marke von 1,08 US-Dollar geklettert. In der Nacht war der Kurs der Gemeinschaftswährung vorübergehend noch darunter gefallen. Zuletzt legte der Kurs dann aber wieder auf 1,0821 Dollar zu. Im Fokus steht der US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag.

Der Kurs des Euro ist im Aufwind, seit sich in Deutschland Union und SPD am Dienstagabend darauf geeinigt hatten, Milliardenkredite für Verteidigung und Infrastruktur zu ermöglichen. Dazu soll die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für bestimmte Verteidigungsausgaben gelockert werden. Außerdem sollen in den nächsten Jahren 500 Milliarden Euro über Kredite in die Infrastruktur investiert werden. Seit der Ankündigung hat der Kurs des Euro um mehr als drei Cent zugelegt.