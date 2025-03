Dax drohen zu Ende starker Woche Gewinnmitnahmen

Bippo_11 schrieb 03.03.25, 14:25

Um Gottes Willen, wie kann man nur in so wenigen Zeilen so einen Mist von sich geben wie du? Jeder 2. Post sagt genau das Gegenteil vom 1. und im Nachhinein hast du alles gewusst, du Tagträumer!

Wenn ich 3x long und 3x short schreie, hab ich mindestens 3x das richtige geschrieben und kann mich abfeiern!!!!



Wenn du nur 1% so gut wärst wie du hier immer rum spinnst, dann wärst du schon längst so reich, dass du sicher nicht hier rum hängen würdest, du Spast