Wirtschaft trägt weiterhin die meisten Forschungsausgaben in Deutschland In der deutschen Volkswirtschaft wird weiterhin viel Geld für Forschung und Entwicklung ausgegeben. Für das Jahr 2023 nennt das Statistische Bundesamt eine Summe von 129,7 Milliarden Euro, was eine Steigerung um 7 Prozent gegenüber dem Vorjahr …